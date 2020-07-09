TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı.

Anadolu Ajansı 09.07.2020 - 19:45

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım

İlişkili Haberler

TOGG, Yatırım Teşvil Belgesi'ni de aldı

TOGG, Yatırım Teşvil Belgesi'ni de aldı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Fabrika temeli mayısta atılacak

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Fabrika temeli mayısta atılacak

CES 2020'nin son teknoloji otomobilleri (TOGG da tanıtıldı)

CES 2020'nin son teknoloji otomobilleri (TOGG da tanıtıldı)

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, #YeniLigGemlik etiketiyle "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadelerine yer verildi.

Saat 18.07'de paylaşılan görüntüde, "Zemin Etütleri, ÇED Raporu, Teşvik Belgesi, İmar İzni, İnşaat Ruhsatı yükleniyor" ifadeleri ve "İnşaat Başlangıç Töreni" için de "Çok yakında" ifadesi görünüyor. 

Söz konusu paylaşımın saat 18.07'de yapılması, "İnşaat Başlangıç Töreni"nin de 18 Temmuz'da yapılacağı şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

Kısa süreden yaklaşık 16 bin görüntülenme sayısına ulaşan paylaşıma, sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi ve çok sayıda yorum yaptı.

VİDEO: TOGG BU VİDEO İLE TANITTI (ARŞİV)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...