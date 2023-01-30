Toyota'nın şarj edilebilir hibrit otomobili Sakarya'da üretilecek

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, şarj edilebilir C-HR'yi dünyada ilk kez Türkiye'deki fabrikasında üretecek ve şirketin Avrupa'daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrika olacak.



Sakarya'daki fabrika bir ilke daha ev sahipliği yapacak ve Toyota Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı da Sakarya'da kurulacak.



Yeni C-HR'nin, Toyota'nın Avrupa'da 2025 yılına kadar 1,5 milyon adet otomobil satış hedefine önemli bir katkıda bulunması bekleniyor. Böylelikle TMMT markanın Avrupa elektrifikasyon dönüşümünde de kritik rol oynayacak.



Yeni Toyota C-HR, şirketin karbon nötr taahhüdünü yansıtırken yoğun rekabetin yaşandığı ve Avrupa'nın en büyük pazarı olan C-SUV segmentine farklı elektrifikasyon seçenekleri sunacak.

Hibrit versiyonuna ilave olarak yerli üretim batarya ile üretilen şarj edilebilir hibrit C-HR, Toyota'nın 2030'daki yüzde 100 elektrikli modeller hedefine önemli bir katkı sağlayacak.

Yeni Toyota C-HR, C-SUV segmentinde Toyota'nın yeni dizayn anlayışını da çarpıcı şekilde yansıtacak. Bu projeyle Toyota Yeni Global Platform (TNGA2) üzerinde 5. Nesil hibrit ve şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip yeni C-HR, dünyada ilk olarak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretilecek.



ELEKTRİFİKASYON DÖNÜŞÜMÜNDE STRATEJİK BİR ADIM



Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki üretim tesislerinde şarj edilebilir hibrit otomobil üretmenin yanı sıra batarya üretim hattı da kurulacak. Batarya üretim hattı, yıllık 75 bin adet batarya kapasitesiyle üretimi destekleyecek olup, alanında uzman 60 çalışanı ek olarak istihdam edilecek.



Toyota Avrupa organizasyonunda bir ilk olan ve Toyota'nın elektrifikasyon dönüşümünde kritik rol oynayacak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye batarya üretim hattı, bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücü ve know-how ile diğer Toyota fabrikalarının elektrifikasyon dönüşümüne destek vererek, Toyota Avrupa'nın hedeflerine ulaşılmasında önemli bir katkı sağlayacak.



317 MİLYON EUROLUK YATIRIM



Yeni modelle ilgili olarak, üretim hattının ihtiyaca uygun modernizasyonu ve modifikasyonuyla üretim çeşitliliği ve esnekliği sağlanarak, Toyota Avrupa operasyonunun sürdürülebilirliği anlamında da stratejik bir adım atılmış olacak. Üretilecek yeni C-HR için gerçekleşen 317 milyon euroluk yatırımla şirketin toplam yatırım tutarı da 2,3 milyar euroya ulaşacak.



Proje kapsamında kurulacak çevre dostu yeni teknoloji boya tesisiyle Toyota Avrupa'nın 2030 nötr karbon hedeflerine bir adım daha yaklaşılmış olacak.



"SAKARYA FABRİKASI ARTIK KÜRESEL BİR AKTÖR"



Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin, yüksek kaliteli otomobil üretim tecrübelerinin ve ileri mühendislik kabiliyetlerinin bir göstergesi olan bu projede üzerlerine düşen görevleri büyük bir özveriyle hayata geçireceklerini bildirdi.



"Bu proje Toyota'nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya'daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir." ifadesini kullanan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu önemli gelişme, güçlü üretim kabiliyetimizle farklı beklentilere cevap verebilecek nitelikte araçlar üretme anlamında yüklendiğimiz sorumluluklar açısından bize duyulan güvenin yeni bir göstergesidir."



"STRATEJİK BİR DÖNÜM NOKTASI"



Toyota Motor Avrupa Üretimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Marvin Cooke da Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin ikinci nesil C-HR'yi üretecek olmasından ve şarj edilebilir hibrit üretimiyle Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmesinden gurur duyduklarını anlattı.



Toyota Otomotiv Sanayi çalışanlarının gösterdiği performans ve özverili çalışmalarıyla bundan önce olduğu gibi yeni C-HR'de de büyük başarı elde edeceğini kaydeden Cooke, "Bunun yanı sıra Avrupa'da ilk batarya üretimiyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Toyota Avrupa'nın elektrifikasyon planında önemli bir rol üstlenmiş olup bu bizim için stratejik bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Togg'dan "100. Yıl Özel Seri": Ön sipariş hakkı NFT ile gelecek Haberi Görüntüle