'Türkiye'nin otomobili' için lise düzeyinde yeni bölüm açılıyor (Elektrikli araçlar dalı)

''Türkiye'nin otomobili (TOGG)'' için kurulacak fabrikanın bulunduğu Bursa'daki mesleki ve teknik anadolu lisesinde 'Elektrikli araçlar dalı" açılıyor. Bölüm LGS ile önümüzdeki yıl öğrenci alacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yerli otomobil üretiminde çalışacak nitelikli eleman yetiştirmek için harekete geçti.

Bursa'da açılacak yeni bölüm gelecek sene, Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılacak. Bölüm Liselere Geçis Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak.

Öğrenciler, hibrit, elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlar ile pil teknolojisi elektrikli motorlar, şarj istasyonları teknolojisi gibi alanlarda eğitim alacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimi ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılandırdıklarını söyledi.

VİDEO: İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ

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