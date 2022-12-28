Volkswagen, CES 2023'te yeni elektrikli modelini tanıtacak

Her yıl Ocak ayında ABD'de düzenlenen CES (Tüketici Elektroniği Fuarı), son dönemde otomobil devlerinin elektrik araçlarının tanıtım adresi konumuna geldi.

Ocak ayının ilk haftasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2023'te, Alman devi Volkswagen yeni elektrikli modelini görücüye çıkarak.

Tanıtılacak model hakkında çok bilgi paylaşılmasa da, markanın geçtiğimiz Haziran ayında görsellerini paylaştığı ilk elektrikli sedanı ID. Aero'nun, kamuflajlı bir versiyonu ve gerçek isminin duyurulması bekleniyor.

Markanın ilk elektrikli sedanı olarak yollara çıkacak modelin adının Volkswagen ID. 7 olacağı tahmin ediliyor.

KONSEPT MODEL HAZİRAN'DA TANITILDI



Volkswagen, ID ailesinin son üyesi ID. AERO'nun konsept modelini geçtiğimiz Haziran ayı içinde tanıttı.



Tanıtımda araç ile ilgili bilgiler veren Volkswagen Binek Araç CEO’su Ralf Brandstätter, yeni modelin duyguları harekete geçiren, son derece aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu vurguladı.



Brandstätter, "ACCELERATE stratejimiz kapsamında, ürün gamımızla elektrikliye geçiş sürecini bütün hızıyla sürdürüyoruz. ID.4'ün ardından bu model, Avrupa, Çin ve ABD bölgelerine yönelik bir sonraki global otomobilimiz olacak" dedi.



620 KİLOMETRE MENZİL



MEB platformu üzerine inşa edilecek araçla ilgili sadece, 5 metre uzunluğunda eğimli coupe tarzıyla 0,23'lük bir sürtünme katsayısına sahip olduğu ve 77 kWsa’lik lityum iyon bataryasıyla 620 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunduğu bilgisi paylaşıldı.