Volkswagen, ChatGPT'yi araçlarına entegre ediyor

Kendi asistan sisteminin multimedya kotrolü, navigasyon, klima gibi kontrolleri zaten yapabildiğini belirten Volkswagen, ChatGPT ile sezgisel ve ileri düzey bir etkileşim sağlanacağını açıkladı.

Yeni bir hesap oluşturmaya ve yeni bir uygulamaya gerek olmadığı belirtilen açıklamaya göre, sesli asistanın yanıtlayamadığı durumlarda ChatGPT otomatik olarak devreye giriyor.

Veri koruması adına ChatGPT'nin hiçbir araç verisine erişimi olmadığı, soruların ve cevapların hemen silindiği açıklandı.