ChatGPT'nin yıllık geliri 1,6 milyar doları aştı

Yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT'yi geliştirne OpenAI'nin yıllık geliri 1,6 milyar dolar olarak açıklandı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda yapay zekanın haftalık olarak 100 milyon kullanıcı tarafından kullanıldığı kaydedildi.

ChatGPT'nin yıllık geliri 1,6 milyar doları aştı

OpenAI'nin geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT, yaklaşık son 1 yıldır hayatımıza entegre olmuş durumda.

Birçok internet kullanıcısı arama motorlarından ziyade sorularına cevabı yapay zeka asistanlarında aramaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda ChatGPT'nin haftalık kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığı da biliniyordu.

Information'ın haberine göre, OpenAI'nin yıllık geliri ChatGPT ürününün güçlü büyümesiyle Ekim ortası itibariyle 1,3 milyar dolardan 1,6 milyar dolara yükseldi.

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