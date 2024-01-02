ChatGPT'nin yıllık geliri 1,6 milyar doları aştı

OpenAI'nin geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, yaklaşık son 1 yıldır hayatımıza entegre olmuş durumda.



Birçok internet kullanıcısı arama motorlarından ziyade sorularına cevabı yapay zeka asistanlarında aramaya başladı.



Geçtiğimiz aylarda ChatGPT'nin haftalık kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığı da biliniyordu.



Information'ın haberine göre, OpenAI'nin yıllık geliri ChatGPT ürününün güçlü büyümesiyle Ekim ortası itibariyle 1,3 milyar dolardan 1,6 milyar dolara yükseldi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin