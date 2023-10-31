Volkswagen ID.7 Tourer için ilk resmi gösterim

Karşımızda Volkswagen'in 2024'te piyasaya sürülecek ilk tamamen elektrikli station wagon'u yeni ID.7 Tourer.

Uzun süredir yollarda olan ve casus fotoğrafları gelen ID.7 Tourer için ilk resmi görseller paylaşıldı. Hakkında çok fazla bilgi paylaşılmayan model, Almanya’daki Emden fabrikasında ID.7 ile beraber üretilecek.

ID.7'nin 0,23'lük sürtünme katsayısı station modelde 0,24'e çıkmış.