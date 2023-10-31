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Volkswagen ID.7 Tourer için ilk resmi gösterim

Volkswagen, tamamen elektrikli sedanı ID.7'nin station versiyonunun kamuflajlı ilk fotoğraflarını paylaştı. ID.7 Tourer adını alacak yeni model, 2024 yılında Avrupa'da piyasaya sürülecek.

Volkswagen ID.7 Tourer için ilk resmi gösterim

Karşımızda 'in 2024'te piyasaya sürülecek ilk tamamen elektrikli station wagon'u yeni ID.7 Tourer. 

Uzun süredir yollarda olan ve casus fotoğrafları gelen ID.7 Tourer için ilk resmi görseller paylaşıldı. Hakkında çok fazla bilgi paylaşılmayan model, Almanya’daki Emden fabrikasında ID.7 ile beraber üretilecek. 

ID.7'nin 0,23'lük sürtünme katsayısı station modelde 0,24'e çıkmış. 

Volkswagen ID.7 Tourer için ilk resmi gösterim - 1

Volkswagen Grubu'nun MEB platformunu temel alan model, uzun dingil mesafesine sahip modüler sistemin avantajlarını iç mekanda ve bagajda fazlasıyla kullanıyor. 545 litre bagaj hacmi bulunan araçta arka koltuklar yatırıldığında bu hacim 1.714 litreye kadar çıkabiliyor. 

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