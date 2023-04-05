Volkswagen Ticari Araç, Türkiye'de 500 bin satışa ulaştı

Türkiye hafif ticari araç pazarının önemli markalarından biri olan Volkswagen, 30 yıla yakın bir süredir Doğuş Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteriyor.



Volkswagen Ticari Araç, Türkiye pazarında 500 bininci satışını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.



Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, “1994 yılında 2 araçla başladığımız yolculuğumuz, bugün binlerce müşterimizle yaşadığımız bir bağlılık hikayesine dönüşmüş durumda. Bu başarıyı, ürünlerimizin kalitesinin yanı sıra, Türkiye genelinde hizmet veren güçlü yetkili satıcı ve servis ağımıza, deneyimli ve müşteri odaklı ekiplerimize borçluyuz.” dedi.



Senyücel, bu yıl ürün gamına eklenecek olan Amarok, Multivan ve California model ailesiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

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Türkiye hafif ticari araç pazarı, son 10 yılda ortalama 180 bin adet düzeyinde gerçekleşen yıllık pazar büyüklüğüyle, Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri.



Volkswagen Ticari Araç Türkiye, 1994 yılından bugüne kadar 220 bine yakın Transporter ve 200 bine yakın Caddy ile 60 bin Crafter ve 20 bin Amarok modelininin satışını gerçekleştirdi. ÖDÜL SAHİBİ MODELLER Transporter modeli 2004 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülünü, Amarok modeli 2011 Uluslararası Yılın Pick-up’ı ödülünü, Transporter modeli 2016 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülünü, Crafter modeli 2017 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülünü ve Amarok modeli ise 2018 Uluslararası Yılın Pick-up’ı ödülünü kazandı.



Volkswagen Ticari Araç’ın 2024 yılı içinde Türkiye pazarına sunmayı planladığı tamamen elektrikli modeli ID.Buzz, Cargo versiyonuyla 2023 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülüne layık görüldü.