Volkswagen I.D. Buzz'a yoğun ilgi: Üretim kapasitesi artırılıyor

VW Ticari Araçlar Departmanı, 20.000 adetten daha fazla ID. Buzz siparişi aldıklarını açıkladı.
VW’nin Ticari Araç Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Marka Yönetim Kurulu Üyesi Lars Krause, “Lansman öncesi bile bayilerimizde ID. Buzz modeline ilgi büyüktü. Satışların başlamasından bu yana 20.00’den fazla sipariş aldık ve ID. Buzz’a olan talebin git gide artmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
Volkswahen ID. Buzz 2022 yılının sonuna kadar 15.000 adet üretilecek, sonraki yıllarda ise üretim hedefi artrırılarak yılda 130 bin adete çıkarılacak.
Volkswagen'in elektrikli ID. Buzz modeli Türkiye'de de Doğuş Otomotiv’in Galataport’ta hizmet veren müşteri deneyim merkezinde sergileniyor.
Markanın mihenk taşı olarak gördüğü, hem yolcu hem de eşya taşımacılığında markanın geleceğini simgeleyen tamamen elektrikli ID. Buzz Cargo modeli bu yıl 31’incisi düzenlenen International Van of the Year (IVOTY) - Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri’nde 2023 Yılının Ticari Aracı ödülüne layık görüldü.
ID. Buzz Cargo sonbahardan itibaren Avrupa’da, 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarında kendini gösterecek.
Volkswagen'in ID serisinin diğer üyeleri gibi Buzz da MEB platformu üzerinde yükseliyor.
ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo modellerinde toplam 82 kWh (net: 77 kWh) enerji sağlayan yüksek voltajlı lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya, arka aksa entegre edilmiş olan 150 kW'lık elektrik motorunu besliyor. Maksimum hız elektronik olarak 145 km/s ile sınırlandırılmış.
Aracın elektrikli motoru 310 Nm'lik maksimum tork üretiyor. Bataryanın konumu sayesinde iyice düşürülmüş olan ağırlık merkezi sayesinde aracın dinamizmi artıyor.
Tasarım, ID. Buzz'ın dönüş dairesi çapının yaklaşık 11 metre olmasını da sağlıyor.
Lityum iyon batarya, 11 kW alternatif akımla (AC) şarj edilebildiği gibi, bir CCS konektörü aracılığıyla DC hızlı şarj istasyonunda 170 kW'a kadar artan bir güçte şarj edilebiliyor. Bu şekilde şarj edildiğinde, bataryanın şarj seviyesi yaklaşık 30 dakikada yüzde 5'ten yüzde 80'e yükseliyor.