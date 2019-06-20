Yeni Volkswagen Passat’ın en son teknolojilerle donatılan versiyonu yollara çıkmaya hazır. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre Türkiye’de 2005 yılından bu yana segmentinin lideri olan Passat, daha da şık çizgilere sahip dış tasarımı, verimli motorları, yenilikçi konfor ve güvenlik sistemleri ile başarısını sürdürmeye hazırlanıyor.



Yeni Passat, 1.5 lt TSI benzinli, 1,6 lt TDI ve 2,0 lt TDI hacimli dizel motor seçenekleri ve 3 farklı donanım seviyesi ile 2019 yılının 3. çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.



1973 yılında pazara sunulan ve bugüne kadar 30 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Volkswagen’in amiral gemisi Passat yenilendi. Markanın en son teknolojileriyle donatılan Yeni Passat, 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan asistan sistemi “Travel Assist” ve “Kapasitif Direksiyona” sahip ilk Volkswagen modeli olacak. Yenilikçi aydınlatma teknolojisine sahip LED farlar, 8 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi Yeni Passat modelinde standart olarak sunuluyor.



Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro

"EN YENİ TEKNOLOJİLERE SAHİP MODEL"

Passat’ın 2005 yılından bu yana aralıksız olarak Türkiye’de segment lideri olduğunu vurgulayan Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, “Passat, 14 senedir bulunduğu D segmentinin lideri konumunda. Markanın amiral gemisi Passat, her nesliyle, her ürün geliştirmesiyle bulunduğu segmentin standartlarını yeniden şekillendiriyor. Yeni Passat, iş ve günlük hayatta kullanım kolaylığı ve prestijinin yanı sıra, Volkswagen’in en yeni teknolojilerine sahip modeli olarak da öne çıkıyor” diye konuştu. Bottaro, Yeni Passat’ın Türkiye’de satışa sunulacağı tarihin, yılın üçüncün çeyreği olarak planlandığını belirtti.

ÇIĞIR AÇACAK TEKNOLOJİ: IQ. DRIVE



Volkswagen'in son teknoloji sürüş asistan sistemleri için marka çatısı olan IQ.DRIVE, kısmi otomom sürüş deneyiminin yolunu açan teknolojileri bir araya getiriyor. Bu sistemlerin en gelişmişi olarak yeni Travel Assist özelliği ilk defa Passat’ta tercih edilebiliyor. Böylelikle Passat, 0 km/s ile 210 km/s hız aralığında kısmi otonom sürüş imkanına sahip ilk Volkswagen modeli olma özelliğini kazanıyor. Travel Asisst sistemiyle birlikte Passat, IQ.DRIVE teknolojisinin bugüne kadar görülmüş en gelişmiş versiyonunu sunuyor.



GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRECEK



Şerit takip asistanı “Lane Assist”, çok fonksiyonlu yeni bir kamerayla optimize edildi. Yeni Passat, Touareg'ten sonra farlarında interaktif bir matrix sistemi bulunan ikinci Volkswagen modeli olma özelliği taşıyor. Gece sürüşlerinde güvenliği ve konforu artıran IQ.LIGHT - LED matrix farlar, Yeni Passat Highline donanım seviyesinde standart olarak yer alıyor.

GELİŞTİRİLMİŞ DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ



Yeni nesil bilgi & eğlence sistemi, Passat'ın dijital gösterge paneli “Active Info Display” ile birbirine entegre bir şekilde çalışıyor. Dijital gösterge paneli önceki nesline göre büyük ölçüde geliştirildi. 11,7 inç boyuta sahip yüksek kontrastlı grafik ekran son derece net ve kaliteli görüntü sağlıyor. Mevcut fonksiyonlar ise bambaşka bir boyuta taşınmış durumda. Yeni özelliklerden biri olan çok fonksiyonlu direksiyondan tek tuşla ("View") üç farklı gösterge paneli tasarımı arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca bilgi ve eğlence sistemi üzerinden detaylı ayarlar kolaylıkla ve kişiye özel olarak yapılabiliyor.

DAHA SPORTİF DIŞ TASARIM



Volkswagen, Passat'ın tasarımını belirli kısımları keskinleştirerek daha rafine bir hale getirdi. Ön ve arka tamponlar, radyatör ızgarası ve arka tarafta tam ortada duran Passat logosu yeniden tasarlandı. Bunlara ek olarak yeni LED farlar, LED gündüz farları, LED sis farları ve LED stop lambaları, tasarıma kendine özgü bir hava katıyor. Yeni Passat; yarış mavisi, cam yeşili ve deniz kabuğu beji gibi renklerde de sunulacak. Yeni Passat’ta 17, 18 ve 19 inç boyutlarına sahip dört yeni alüminyum jant seçeneği de sunuluyor.

YENİLENEN İÇ TASARIM



Yeni tasarıma sahip çok fonksiyonlu deri direksiyonuyla birlikte Passat, farklılığını ortaya koyuyor. Orta konsolun üst tarafında aydınlatmalı modern bir Passat logosu bulunuyor. Koltuk kumaşı tasarımı, ön panel ve kapılarda kullanılan dekor elemanları da yenilenen diğer özellikler arasında yer alıyor. Vites topuzunun ön kısmında, akıllı telefonlar için isteğe bağlı kablosuz şarj özelliği, geniş bir saklama gözü ve USB girişi bulunuyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ambiyans aydınlatma artık 30 farklı renk üzerinden seçim imkanı sunuyor.



SES SİSTEMİ DYNAUDİO'DAN



Danimarkalı hi-fi uzmanı Dynaudio, 700 watt'lık ses sistemini yeni Passat'ın iç tasarımına mükemmel şekilde uyması için titizlikle uyarladı. Böylelikle kaynağı fark etmeksizin otomobilde çalan müzik, Passat'ta görülen en kaliteli sese sahip.

120 PS'DEN 240 PS'YE 3 FARKLI MOTOR



Yeni Passat 1,5 lt TSI 150 PS benzinli, 1.6 lt TDI 120 PS, 150 PS ve 240 PS’lik iki farklı güç seçeneğine sahip 2.0 lt TDI dizel motor seçenekleri ile yollarda olacak. Yeni Passat'ın 150 PS gücündeki 1.5 TSI benzinli motoru, değişken Aktif Silindir Yönetimine (ACT) sahip ve yalnızca 1.500 dv/dk aralığında 250 Nm gücündeki maksimum torka ulaşıyor.



Volkswagen, Passat’ın 1.6 TDI motoru ile dizel motorlu serisinin de başlangıcını yapıyor. Motor, 7 ileri DSG ile sunulacak. 250 Nm maksimum tork üreten bu motorla birlikte Passat, saatte 205 km azami hıza erişiyor.



Yeni 2.0 TDI Evo, Passat'ın en önemli yüksek hacimli motorlarından biri haline gelecek. 150 PS güce sahip motor 7 ileri DSG şanzıman ile sunuluyor. Maksimum tork değeri ise 360 Nm'ye kadar çıkıyor.



DÜŞÜK TÜKETİM YÜKSEK PERFORMANS



Dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip 4MOTION teknolojisine sahip, 240 PS gücündeki 2.0 lt TDI seçeneği, Passat serisindeki en güçlü dizel motor olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek ve alçak basınçlı turbo şarjı bulunan çift turbo modülü teknolojisine sahip motor, Passat’ı saatte 247 km azami hıza kadar çıkarabiliyor. 500 Nm gücündeki (1.750 ile 2.500 rpm arasında) yüksek maksimum tork seviyesine sahip motor, standart olarak 4MOTION dört çekişli sistem ve 7 ileri DSG ile donatılıyor. Bu kombinasyon sayesinde yüksek performansa rağmen düşük tüketim değerleri elde edilebiliyor.

YEN�� STANDART EKİPMANLAR



Yeni Passat’ta Trendline ve Comfortline donanım seviyelerinde LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları standart olarak sunulurken, Highline donanım seviyesinde ise “I.Q. Light” teknolojisine sahip LED matrix ön farlar yer alıyor. Highline donanım seviyesindeki bir diğer standart donanım olan kolay açılır bagaj kapağı “Easy Open” sayesinde elleriniz dolu iken arka tamponun altına yapılan ufak bir tekme hareketi ile elektrikli bagaj kapağı otomatik olarak açılabiliyor. Comfortline ve Highline donanım seviyelerinde yer alan sis farları da artık LED teknolojisine sahip. Highline donanım seviyesinde standart sunulan yeni tasarıma sahip LED “High” stop lambaları artık dinamik sinyal özelliğini de içeriyor.



DAHA KISA FREN MESAFESİ



Passat’ın fren performansı, elektromekanik fren takviyesi ile ciddi oranda iyileştirildi. Sistem tüm yeni Passat donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Bu sayede konfor ve güvenlik konularında ciddi bir gelişme kaydedildi. Elektromekanik fren takviyesi Passat'ın frenlerinin daha da hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlıyor. Sistem ile fren müdahaleleri daha kesin bir şekilde kontrol edilebildiğinden Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) de daha etkili bir şekilde tepki veriyor.