VW ID.7, akıllı havalandırma sistemiyle geliyor: Güneşe göre klimayı kendi ayarlıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen'in CES 2023 kapsamında kamuflajlı haliyle ortaya çıkardığı ilk elektrikli sedan modeliyle ilgili yeni ayrıntılar geliyor.

Tasarımıyl adikkat çeken model son olarak akıllı havalandırma sistemiyle gündemde. ID.7, anahtarı aldığı anda klimayı çalıştırarak, sıcak havalarda soğuk soğuk havalarda ise sıcak bir karşılama sağlıyor.

Araçta klima sisteminin kontrolü için 15 inçlik bilgi-eglence sistemi bulunuyor. Bununla birlikte sesli asistan sistemiyle de iklimlendirmeye müdahale edilebiliyor. Örneğin, "Merhaba Volkswagen, ellerim üşüdü" komutu söylendiğinde direksiyon ısıtması devreye girebiliyor. Yine bireysel kullanıcı tercihleri her sürücü için ayrı ayrı kişiselleştirilebiliyor.

Klima otomatik fonksiyona alındığında camlarda yer alan sensörlerle güneş ışınlarının açısı algılanıp, güneşe direkt maruz kalan tarafa iklimlendirme yoğunlaştırılıyor.

Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan Haberi Görüntüle

2026'YA KADAR 10 YENİ ELEKTRİKLİ MODEL



CEO Thomas Schafer, "ID.7, 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığımız on yeni elektrikli modelden birisi olacak. Sedan model, üst düzey teknoloji ve kalite özellikleri taşıyacak. Amacımız, müşterilerimize her segmentte uygun modeller sunmak" dedi.



ID.7'nin dünya prömiyerinin 2023'ün ikinci çeyreğinde yapılması planlanıyor.