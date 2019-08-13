Arı kovanlarının üzerinde uzanıyorlar, arıların vücutlarındaki ağrıları azalttığına inanıyorlar.
Litvanya'nın kuzeyinde bulunan bir köyde arı terapi merkezi açıldı. Müşteriler, arı kovanlarının üzerine uzanıyor, arıların kanat çırpışlarıyla oluşan enerjinin ağrıları azaltığına inanıyor.
Zidrunas Japertas, arıların sırt ağrılarına iyi geldiğini farkedince bu merkezi açtı.
Japertas, ilk başta şüpheyle yaklaşılan arı merkezine ilginin giderek arttığını söyledi, "Sırt veya farklı ağrıları olanlar buraya geliyor. Tansiyonunu düşürmek ve solunum güçlüklerini gidermek için de buraya gelenler var“ dedi.
Merkezin mayıs ve haziran ayındaki müşterilerinin sayısı 500'ü aştı.
Arılarla terapi (Ağrıdan kurtulmak için kovanların üzerine uzanıyorlar)
NTV HaberSağlık
Litvanya'da ağrılarından kurtulmak isteyenler ilginç bir terapi yöntemi kullanıyor. Bu terapi arılarla yapılıyor. Arı kovanlarının üzerine uzananlar, ağrılarının dindiğini söylüyor.
Arı kovanlarının üzerinde uzanıyorlar, arıların vücutlarındaki ağrıları azalttığına inanıyorlar.