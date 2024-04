Türk Toraks Derneğinden sağlığın korunması için "aşı" önerisi

Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cantürk Taşçı, 24-30 Nisan Dünya Bağışıklama Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bağışıklamanın, meslek nedeniyle ya da kronik hastalıklar gibi risk altındaki kişiler için koruma sağladığını ifade etti.



Bağışıklamanın, kişileri koruduğu gibi hastalıkların yayılmasını önleyerek aşılanmamış kişilerin de korunmasını sağladığı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Taşçı, her yıl nisan ayının son haftasında kutlanan "Dünya Bağışıklama Haftası"nın bu yılki hedefinin daha fazla insanın ve toplulukların aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunması olduğunu kaydetti.



Derneğin Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen de en ucuz ve en etkili halk sağlığı müdahalelerinden birinin aşılar olduğuna işaret etti.



Aşıların her yıl milyonlarca hayat kurtardığına dikkati çeken Demirdöğen, şu bilgileri verdi:



"Başta 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik hastalıkları olan bireyler olmak üzere risk gruplarında grip ve zatürre aşılarının yapılması önem arz etmektedir. Kovid pandemisi boyunca da tüm dünyada 14 milyar doz aşılama yapılmış ve ciddi hastalığı önlediği bilimsel olarak gösterilmiştir.



Erişkin dönemde riskli gruplara yapılması önerilen diğer aşılar arasında difteri, tetanoz, boğmaca, hepatit A ve hepatit B, suçiçeği, zona, meningokok aşısı ve HPV aşısı yer almaktadır."



Her çocuk ve her erişkinin kendisini hastalıklara, sakatlıklara ve ölüme karşı koruyabilecek hayat kurtarıcı aşılara erişmeyi hak ettiği değerlendirmesinde bulunan Demirdöğen, çocuk ve erişkin bağışıklama programlarının hayati önem taşıdığının altını çizdi.