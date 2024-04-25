Yeni araştırma: A kan grubunun felç riski yüksek

Maryland Üniversitesi araştırmacıları, son çalışmalarında kan grupları ile inme arasındaki ilişkiyi inceledi. Çalışmanın sonuçları nöroloji dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, felç geçiren yaklaşık 17 bin ve felç geçirmemiş yaklaşık 600 bin kişiyi kapsayan 48 genetik çalışmadan veri topladı.



Katılımcıların hepsi 18 ila 59 yaş arasındaydı.



Araştırmacılar, A kan grubunun genomu ile erken felç başlangıcı arasında açık bir bağlantı tespit etti.

A kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarındakilerle karşılaştırıldığında 60 yaşından önce felç geçirme riskinin yüzde 16 daha yüksek olduğu görüldü.



0 kan grubuna sahip olanlar içinse risk yüzde 12 daha düşüktü.



A kan grubunun neden daha yüksek bir riskle ilişkili olduğu henüz tam olarak bilinmiyor.



Bilim insanları, kan grubu A olan kişilerde artan felç riskinin "düşük" olduğunu vurgulayarak bu nedenle özel bir taramaya gerek olmadığına dikkat çekiyor.