CRP (C-reaktif protein) nedir? CRP değeri neden yüksek çıkar?

Karaciğerde üretilen bir proteine CRP (C-reaktif protein) denir. Yüksek CRP seviyesi kandaki iltihap belirtecidir. Enfeksiyondan kansere birçok hastalık, seviyenin yükselmesine neden olabilir.

CRP DEĞERİ NEDEN YÜKSEK ÇIKAR?



Kan değerlerindeki yüksek CRP seviyesi vücutta iltihabi reaksiyon veya bir enfeksiyon olduğuna işarettir. Ayrıca, kalp atardamarlarında iltihaplanma olduğunu gösterebilir ve bu da kalp krizi riskinin daha yüksek olduğu anlamına gelebilir. CRP seviyelerinin azalmasının da iltihabi reaksiyonun veya enfeksiyonun azalmaya başladığına işaret ettiğini söylemek mümkündür.

NORMAL CRP DEĞERİ KAÇ OLMALI?



Laboratuvarda kan örneği alınarak CRP değeri ölçülür. CRP testi yapılan ortalama sağlıklı bir kişide CRP seviyesinin 4.9 mg/L’nin altında olması beklenir. Normal değerler deneyin yapıldığı laboratuvardan laboratuvara farklılık gösterebilir.

CRP YÜKSEKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Ateş, lokal ısı artışı

Halsizlik

Kızarıklık



Şişlik ve ağrı

CRP (C-REAKTİF PROTEİN) DEĞERİ NASIL DÜŞER?



CRP değerinin düşmesi için altta yatan hastalığın teşhis edilmesi ve tedavi planlaması yapılması gerekir. Altta yatan hastalık tedavi edildiğinde CRP değeri de tedaviye cevap olarak düşer. CRP değerini düşürmeye yönelik bir ilaç tedavisi yoktur.



Ancak belirgin hastalıkların tedavi edilmesi dışında yaşam alışkanlıklarını değiştirerek kalp damar ve diyabet gibi bir çok hastalığı önlemek mümkündür. Belirtilen tedbirleri uygulamak sadece CRP değerinin düşürülmesi değil sağlığı korumaya yöneliktir. Bu tedbirlerden bazıları şu şekildedir;





Fazla kilolardan kurtulmak

Sigarayı bırakmak ve sigara dumanına maruz kalmamak

Alkol tüketiminde kontrollü olmak

Yüksek kalorili gıdalar ve doymuş yağlardan kaçınmak

Tereyağı, iç yağı ve margarin yerine zeytin yağı gibi bitkisel ve doğal yağlarla hazırlanmış gıdaları tercih etmek

Hayvansal gıdalar yerine sebze, tahıl ve baklagil ağırlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak

Posadan zengin beslenmek

Kırmızı et tüketimini haftada 1-2 porsiyon ile sınırlandırmak, kırmızı et yerine tavuk veya balık eti tercih etmek

Omega-3'ten zengin beslenmeye çalışmak

Düzenli egzersiz yapmak