CRP (C-reaktif protein) nedir? CRP değeri neden yüksek çıkar?

ntv.com.tr 15.07.2020 - 12:53
Karaciğerde üretilen bir proteine CRP (C-reaktif protein) denir. Yüksek CRP seviyesi kandaki iltihap belirtecidir. Enfeksiyondan kansere birçok hastalık, seviyenin yükselmesine neden olabilir.
Kan değerlerindeki yüksek CRP seviyesi vücutta iltihabi reaksiyon veya bir enfeksiyon olduğuna işarettir. Ayrıca, kalp atardamarlarında iltihaplanma olduğunu gösterebilir ve bu da kalp krizi riskinin daha yüksek olduğu anlamına gelebilir. CRP seviyelerinin azalmasının da iltihabi reaksiyonun veya enfeksiyonun azalmaya başladığına işaret ettiğini söylemek mümkündür.
Laboratuvarda kan örneği alınarak CRP değeri ölçülür. CRP testi yapılan ortalama sağlıklı bir kişide CRP seviyesinin 4.9 mg/L’nin altında olması beklenir. Normal değerler deneyin yapıldığı laboratuvardan laboratuvara farklılık gösterebilir.
CRP değerinin düşmesi için altta yatan hastalığın teşhis edilmesi ve tedavi planlaması yapılması gerekir. Altta yatan hastalık tedavi edildiğinde CRP değeri de tedaviye cevap olarak düşer. CRP değerini düşürmeye yönelik bir ilaç tedavisi yoktur.
Ancak belirgin hastalıkların tedavi edilmesi dışında yaşam alışkanlıklarını değiştirerek kalp damar ve diyabet gibi bir çok hastalığı önlemek mümkündür. Belirtilen tedbirleri uygulamak sadece CRP değerinin düşürülmesi değil sağlığı korumaya yöneliktir. Bu tedbirlerden bazıları şu şekildedir;