Türkiye obezitede Avrupa birincisi: Her 100 kişiden 59'u fazla kilo sorunu yaşıyor

Melike Şahin \ NTV İstanbul

Dünyada her yıl 5 milyon kişi obeziteye bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor.



Türkiye'de ise obezite sıklığı her geçen gün artıyor. Erkeklerin yüzde 30'unda, kadınların yüzde 40'ında obezite var.



Her 100 kişiden 59'u ise fazla kilo sorunu yaşıyor.



Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği'nin araştırmasına göre, erkeklerin yüzde 78'inde, kadınların yüzde 80'inde lipid yani kandaki yağ oranında anormallik var.

"TÜRKİYE'DEKİ DİYABET SIKLIĞI SON 10-20 YILDA İKİYE KATLADI"



Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Araştırma Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Şahin, "Adölesan dediğimiz genç erişkin obezitesi en çok artışın olduğu grup. Türkiye'deki diyabet sıklığı son 10-20 yılda yaklaşık ikiye katladı. Sürekli bir artış eğiliminde. Birçok nedeni var ama bir tanesi hızla kilo alıyoruz. Obezite hastalığında da Avrupa'da birinciyiz. Bu ister istemez diyabet görülmesini de artırıyor. Obezite ve diyabet kardeş hastalık biliyorsunuz hatta buna diyabezite deniyor." diye konuştu.

"TOPLUMDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 40'I DAMAR KÖKENLİ HASTALIKLARDAN OLUŞMAKTA"



Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cesur ise şu ifadeleri kullandı:

"Lipidler vücudumuzdaki yağlar aslında kısaca. Toplumda ölümlerin yüzde 40'ı kardiyovasküler hastalıktan yani damar kökenli hastalıklardan oluşmakta bunun da yüzde 40'ında temel neden kolesterol bozukluğudur dislipidemidir, lipid bozukluğudur. Özellikle basit karbonhidratları içeren beslenme ve yüksek doymamış yağlar dediğimiz hayvansal yağlarla beslenme bunu tetikliyor. En yoğun hiperlipideminin görüldüğü yaş grubu da 45-65 yaş arasında, yani yağlar birike birike geliyor."



Prof. Dr. İbrahim Şahin, "Yemeğini azalt, hareketini artır bunlar güzel öğütler ama herkese uyacak şeyler değil. Herkesin farklı nedenleri var, farklı hastalıkları var. Kiminde psikolojik bozukluklar var, öbüründe yeme belki davranış bozukluğu, belki öbüründe hipotiroidi gibi bir hastalık var onu tedavi etmeniz lazım." dedi.

Sağlıksız çeve koşulları, stres, şehirleşme ve işlenmiş gıda tüketimindeki artış obezitedeki artışın nedenleri arasında.