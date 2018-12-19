Beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli bir kısmını oluşturuyor. Hastalıklardan korunmak için vücuda doğru miktarlarda karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral alımı gerekiyor.



Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vücudun hastalıklara açık hale geldiğini söyleyen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak Coşkun, “Faydalı bakteriler içeren; yoğurt, kefir, turşu, tarhana, sirke ve bozanın bağışıklık sistemi üzerine yararları vardır. Zararlı mikroorganizmalara karşı savunma hattını oluşturarak, antikor üretimine yardımcı olurlar. Özellikle kefirde yüksek miktarda bulunan probiyotikler, bağırsaklarda yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Grip ve soğuk algınlığından korunmak için fermente dediğimiz bu grupta yer alan besinleri tüketmek çok önemlidir” dedi.



MİKROPLARDAN SARIMSAK İLE KORUNUN!



Başak Coşkun, ‘Hastalık Savar’ diye adlandırılan diğer önemli besin gruplarıyla ilgili şunları aktardı:



“Portakal, mandalina, nar, yaban mersini, kivi, kuşburnu gibi C vitamini açısından zengin meyvelerin yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, mor lahana, brokoli, karnabahar gibi antioksidan açısından zengin sebzeler de enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor. Öte yandan antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliğe sahip olan sarımsağı da her gün düzenli olarak tüketmek gerekir.



BALIK, KALP-DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KALKAN GÖREVİ ÜSTLENİYOR



İçerdiği omega-3 sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu ve bağışıklığı kuvvetlendiren bir besin olan balığın haftada 2 defa tüketilmesini öneriyoruz. Balık tüketiminde önemli olan pişirme şeklidir. Soğan, sarımsak gibi besinlerle buğulama ya da ızgara şeklinde olması sağlık için önemlidir.



ZENCEFİL, AKYUVAR ÜRETİMİNİ ARTIRARAK BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRİYOR



Zencefil, akyuvarların üretimini arttırarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve sağlığınızı etkileyebilecek mikroorganizmalara karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Toz zencefil yoğurda eklenebilir ya da kök zencefil olarak bitki çayı şeklinde tüketilebilir.”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak Coşkun

Bağışıklık sistemi kalıtsal faktörlerle şekillense de çevresel faktörlerin de bu sistemin sürekliliği için önemli olduğunu ifade eden Coşkun, yetersiz ve dengesiz beslenme, stres, uykusuzluk ve bazı hastalıkların bağışıklık sistemini bozabildiğini söyleyerek, “Her zaman yeterli ve dengeli beslenmek için öğünlerde besin çeşitliliği (süt-yoğurt grubu, et-tavuk-balık, sebze ve tam tahıl ürünleri) sağlanmalıdır. Ayrıca günde 8-10 bardak su içmeyi ve düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmemek genel sağlık için oldukça önemlidir” dedi.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİREN ÇORBA TARİFİ



Malzemeler:



1 su bardağı kırmızı mercimek.

1 tane kuru soğan.

2 dişi sarımsak.

1 avuç brokoli.

1 tane havuç.

1 su bardağı et suyu ya da tavuk suyu.

1 yemek kaşığı zeytinyağı.

1 tatlı kaşığı toz zencefil.

Tuz, karabiber, pul biber.



Yapılışı:



Soğanı dörde bölün, havuç ve brokolileri doğrayın, sarımsak ve mercimeği de ekleyin. Et suyu ve ardından 3 bardak normal suyu ilave edip haşlamaya bırakın. En son zeytinyağını da ilave edin. Sebzeler yumuşadıktan sonra da blenderden geçirin. Son olarak baharatları ilave ettikten sonra ocaktan alarak sıcak olarak servis edin.



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