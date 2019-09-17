NewsMedical LifeSciences'ın haberine göre, 418'i kız 804 ergen üzerinde yapılan araştırma, akşamları akranlarından geç uyuyan kızların bel çevrelerinin genişlediğini ve bu bölgede daha fazla yağlanma olduğunu tespit etti.



Çalışmada yaşları 11 ila 16 olan genç kızlarda hafta sonları hafta içine göre biraz daha geç yatılmasının her bir saat için bel çevresinin 1,9 santimetre genişlemesiyle ilişkilendirildiği belirtildi.



Uzmanlar, genç erkeklerde ise geç uyumayla kilo alımı arasında benzer bir ilişkinin bulgusuna rastlamadı.



Araştırmanın sonuçları "JAMA Pediatrics" dergisinde yayımlandı.

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