NewsMedical LifeSciences'ın haberine göre, 418'i kız 804 ergen üzerinde yapılan araştırma, akşamları akranlarından geç uyuyan kızların bel çevrelerinin genişlediğini ve bu bölgede daha fazla yağlanma olduğunu tespit etti.
Çalışmada yaşları 11 ila 16 olan genç kızlarda hafta sonları hafta içine göre biraz daha geç yatılmasının her bir saat için bel çevresinin 1,9 santimetre genişlemesiyle ilişkilendirildiği belirtildi.
Uzmanlar, genç erkeklerde ise geç uyumayla kilo alımı arasında benzer bir ilişkinin bulgusuna rastlamadı.
Araştırmanın sonuçları "JAMA Pediatrics" dergisinde yayımlandı.
Geç saatlerde uyuyan genç kızlar daha fazla kilo alıyor! (Araştırma)
Anadolu AjansıSağlık
Amerikalı uzmanların 418'i kız 804 ergen üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre, uyuma saatleri geç olan genç kızların, geceleri erken uyuyan akranlarına kıyasla kilo alma olasılıkları daha yüksek.
NewsMedical LifeSciences'ın haberine göre, 418'i kız 804 ergen üzerinde yapılan araştırma, akşamları akranlarından geç uyuyan kızların bel çevrelerinin genişlediğini ve bu bölgede daha fazla yağlanma olduğunu tespit etti.