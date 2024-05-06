Bilim dünyası yeni corona virüse hazır

Bilinmeyen çeşitleri de dahil olmak üzere çok çeşitli corona virüslere karşı koruma potansiyeline sahip yeni bir aşı geliştirildi. Aşı, bağışıklık sistemini birçok farklı tipte corona virüste paylaşılan proteinleri hedef alacak şekilde eğitiyor. Sağladığı koruma onu aynı ailedeki bilinen ve bilinmeyen tüm virüslere karşı etkili kılıyor.

Bilim dünyası yeni corona virüse hazır

Bilim insanları, henüz bilinmeyen çeşitleri de dahil olmak üzere çok çeşitli corona virüslere karşı koruma potansiyeline sahip bir aşı geliştirdi.

Farelerde test edilen deneysel aşı, potansiyel olarak pandemik bir virüs ortaya çıkmadan önce aşıların tasarlandığı ve üretime hazırlandığı "proaktif aşı bilimine" yönelik stratejide bir değişikliğe işaret ediyor.

Aşı, farklı koronavirüslerden gelen zararsız proteinlerin küçük nanopartiküllere eklenmesiyle yapılıyor ve bu proteinler daha sonra virüslerin istila etmesi durumunda vücudun savunmasını harekete geçirecek şekilde enjekte ediliyor.

BİRÇOK FARKLI TİPTE CORONA VİRÜSE SALDIRIYOR

Aşı, bağışıklık sistemini birçok farklı tipte corona virüste paylaşılan proteinleri hedef alacak şekilde eğitiyor.

Sağladığı koruma bu nedenle son derece geniş ve bu da onu aynı ailedeki bilinen ve bilinmeyen tüm virüslere karşı etkili kılıyor.

Cambridge Üniversitesi'nde yüksek lisans araştırmacısı Rory Hills pandemi ortaya çıkmadan aşı üretimi sağlamakla ilgili, "Nispeten basit bir aşının, bir dizi farklı virüse karşı yanıt sağlayabildiğini gösterdik. Bu bizi daha pandemi başlamadan aşı üretme hedefimize doğru bir adım ileriye taşıyor" diye konuştu.

GENİŞ BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ

Fareler üzerinde yapılan testler, aşının 2003 SARS salgınına neden olan patojen olan "Sars-Cov-1" de dahil olmak üzere, corona virüslere karşı geniş bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu gösterdi.

Aşının insanlarda güvenli ve etkili olduğu bulunursa, seçeneklerden biri onu diğer koronavirüslere karşı koruma sağlama avantajıyla birlikte bir Covid karşıtı güçlendirici olarak kullanmak olabilir.

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