Hava kirliliği böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor (ABD'de yılda 600 kişiyi öldürüyor)

ABD'nin Harvard Üniversitesi araştırmacıları, hava kirliliğinin böbrekleri tahrip ettiğini açıkladı.



Ülkede son dönemde artış gösteren kan zehirlenmesi ve böbrek yetmezliği vakalarını araştıran bilim insanları, Böbreklerle ilgili bu sonuca ulaştı.



Hastaların neredeyse tümünün kanında pm 2.5 adı verilen bir partiküle rastlandı. Motorlu araç egzoslarından ve fabrika bacalarından havaya karışan bu maddenin akciğerlerden vücuda girdiği ve kana karıştığı ifade ediliyor.



“HAVA KİRLİLİĞİNE KISA SÜRELİ MARUZ KALMAK BİLE YETERLİ”



Karbon bazlı bu madde, kan zehirlenmesi, idrar yolu ve cilt iltihaplanmalarının yanı sıra böbrekleri de tahrip ediyor.



Bu sebeplerden ülke çapında, yılda 5 bin 600'den fazla vaka görüldüğünü söyleyen doktorlar, hava kirliliğine kısa süreli maruz kalmanın yeterli olduğunu belirtiyor.



Hava kirliliği kaynaklı böbrek yetmezliği ve kan zehirlenmesi vakalarından ABD'de yılda 600 kişinin öldüğü gelen bilgiler arasında.



Araştırmacılar dünya nüfusunun yüzde 91'inin tehlike sınırının üzerinde hava kirliliği bulunan bölgelerde yaşadığına dikkat çekiyor.



Uzmanlar, Birleşmiş Milletler'in hava kirliği için belirlediği tehlike sınırını yeniden değerlendirerek aşağı çekmesini istiyor.



VİDEO: DÜNYANIN %95'İ KİRLİ HAVA SOLUYOR (19.04.2018)