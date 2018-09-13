Günümüzde pek çok insan hayatının büyük bir kısmını ofislerde geçiriyor. Kişisel temizliğin yanında günün en az 8 saatinin geçirildiği çalışma ortamının temiz olması, sağlığı doğrudan etkileyen temel faktörlerden biri.



Ofis ortamında kolaylıkla gelişebilen enfeksiyonlara değinen Emsey Hospital Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta, en yaygın bakteri kaynağının insanlar olduğuna dikkat çekiyor:



“Araştırmalarda standart bir ofis masasının bir tuvalet oturağına oranla 400 kat daha fazla mikrop barındırdığı söyleniyor. Bu konuya iyimser yaklaşacak olursak günlük düzenli temizlik yapılan ofislerde belirli oranda hijyen sağlanabilir. Ancak insanların en yaygın bakteri kaynağı olduğunu düşünürsek bu iyimser hava yerini bir anda korkuya bırakabilir.”



Enfeksiyon hastalıkları genellikle solunum yoluyla (hapşırma, öksürme) ya da el sıkışma gibi nedenlerle kolaylıkla gelişebiliyor. Bunun yanında çalışma ortamlarındaki kapı kolları, ofis telefonları, lavabo ve tuvaletler, bilgisayar klavye ve faresi, ortak kullanılan araç gereçlerden de kolaylıkla enfeksiyon gelişebiliyor.

“Hatta yemekte olan arkadaşımızın masasına bıraktığımız not kâğıdı bile bakteriyel dolaşıma neden olabilir. Kısacası her gün temizlenen ofisler, bizi çeşitli bulaşıcı hastalıklardan korumaya yetmeyecektir. Kişisel hijyen sadece kendimiz için değil, günün 8 saatini birlikte geçirdiğimiz çalışma arkadaşımızın sağlığı içinde son derece önemlidir” diye konuşan Dr. Delibalta, ofislerde gelişebilecek enfeksiyonlardan korunmada etkili olabilecek önlemleri şöyle aktarıyor:



OFİSTE ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!



· Ellerinizi sık sık yıkayın. Ellerinizi yıkamak yerine ıslak mendille silmek bakterilerden korunmak için yeterli olmayabilir.

· Ofiste kullandığınız bardak, kişisel bakım ürünleri gibi malzemeleri kesinlikle paylaşmayın.

· 1 metreden yakın temas riskli temastır. Çeşitli nedenlerden dolayı hastalanan iş arkadaşlarınızla teması olabildiğince sınırlandırın.

· Ofisinizi sık sık havalandırın, klima veya merkezi sistem havalandırma kullanılıyorsa bile sürekli olarak klima çalıştırmayın, kapı veya pencere açarak doğal havalandırmayı tercih edin.



Fotoğraflar: Getty Images Turkey



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