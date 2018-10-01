Antalya, ‘turizmin en iyi yılı’ olarak adlandırılan 2014’ü bile geride bırakarak yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1-29 Eylül 2018 tarihlerinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente 1 milyon 877 bin 528 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 arttı.



1 Ocak - 29 Eylül tarihlerinde ise iki havalimanı aracılığıyla kente toplam 11 milyon 4 bin 809 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ziyaretçilerin 10 milyon 717 bin 9'u Antalya Havalimanı'na, 287 bin 800'ü de Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 28 arttı.

Turizmin en iyi yılı olan 2014 sezonunda aynı döneme göre kente toplam gelen turist sayısı 10 milyon 189 bin 430 iken, en kötü yıl olarak değerlendiren 2016 sezonunda ise bu sayı 5 milyon 255 bin 787 kişi olmuştu. 2018 sezonu ise bu rakamları geride bırakarak rekor kırmaya devam ediyor.