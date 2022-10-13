Kıbrıs otellerinde unutamayacağınız bir yılbaşı: Harika bir seneye Kıbrıs'ta başlayın

Kıbrıs otelleri bu konuda çok fazla donanıma sahip olup ünlü sanatçıları bünyesinde ağırlıyor ve özel programlar ile bu geceye ne kadar önem verdiğini kanıtlıyor. Kıbrıs turları ile de harika bir kış tatili yapabilir ve bu otellerden birinde eğlence dolu yılbaşı geçirebilirsiniz. Bu bir seçenek tabii ki. Kendiniz de bir otel seçebilir ve yepyeni bir seneye harika bir giriş yapabilirsiniz. Arkadaşların da ailelerin de tercih edebileceği Kıbrıs otellerinin fiyatlarının da çeşit çeşit ve her cebe hitap ettiğini belirtelim.



Kış aylarında Kıbrıs otellerini değerlendirmenin apayrı bir zevk olduğunu hatırlatalım! Çünkü bembeyaz örtü yavru vatanı kaplayınca ortaya kartpostal gibi manzaralar çıkıyor.

En Ünlü Sanatçılar Her Zaman Kıbrıs’ta!



Daha kolay tercih yapabilmeniz adına yılbaşını keyifle geçirebileceğiniz ve ünlü sanatçıları ağırlayan birkaç önemli Kıbrıs oteli yazalım. İlk olarak; Elexus Hotel Resort & Spa listeye giriyor. Kıbrıs otelleri arasından en gösterişli olanı desek abartmış olmayız. Deniz ve kara manzarası gören odaları, donanımlı spa merkezi, Dj kulüpleri ve caz geceleriyle yılbaşını en iyi değerlendireceğiniz Yılbaşında seçebileceğiniz bir başka otel Kaya Artemis Kıbrıs. Dört mevsim tatil havasına sahip tesis özgün mimarisi, donanımlı organizasyon salonları ve konser alanında ağırladığı; Rubato, Aşkın Nur Yengi ve daha bir sürü ünlü sanatçısıyla yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi oluyor. Concorde Luxury Resort da yılbaşlarının vazgeçilmezleri arasında. Yılbaşı sahnesinde Tarkan’ı ve birbirinden ünlü sanatçıyı ağırlayan tesis yepyeni yılda eğlenmeyi garanti ediyor!

Lüks Ve Konforu Bu Otellerde Bulacaksınız!



Bu kadar güzel ve lüks oteller arasından yılbaşı için doğru tercihi yapmakta elbette zorlanabilirsiniz. Hemen hepsinde bir sürü olanak ve çeşitli hizmetler bulunuyor. Bir de konu Kıbrıs olunca, bu çeşitlilik çok daha artıyor elbette. Sizler için listeye koyabileceğimiz bir diğer tesis Salamis Bay Conti Resort Hotel. Yine birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan ve yılbaşına özel programlar gerçekleştiren tesisin doğa il iç içe olması da ayrı bir artı. Kıbrıs otellerinin arasından bir yılbaşı eğlencesinden çok daha fazlasını bekleyenler için en iyileri arasında bu güzel tesis. Sanatçı programlarının bolluğu ile konuklarını adeta müziğe doyuruyor. Bu otellere bir alternatif de Kaya Palazzo Resort oluyor. Denize olan konumu, maviliği ve yine sanatçı programlarının çok olmasıyla tercih sebebi oluyor burası da.

Harika Bir Yıl Olsun!



Yepyeni yılı karşılayabileceğiniz bol sanatçılı ve bol eğlenceli olan bir diğer otel Limak Cyprus Deluxe. Eğlence mekanları, clublarıyla dolu dolu bir yılbaşı akşamı yaşayacak, yıla harika bir başlangıç yapacaksınız. Lord’s Palace’ı da atlamayalım ve yılbaşı otellerimize ekleyelim. Bella Marin manzarasıyla Kıbrıs’ın en iyi otelleri arasında yer alan Lord’s Palace bir tatilden daha fazlasını sunuyor.



Yılbaşı tatili için Kıbrıs’ı tercih edecek misafirler için Tatil Dükkanı avantajlı fiyatlarıyla sizleri bekliyor olacak.



Tatil Dükkanı olarak sizlere yılbaşını geçirebileceğiniz ve yepyeni bir yılı karşılayabileceğiniz birkaç Kıbrıs otel önerisi sunmak istedik. Umarız memnun kalır ve yepyeni yıla harika bir başlangıç yaparsınız. Şimdiden iyi tatiller diliyoruz.