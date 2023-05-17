Kendini yeniden keşfetmenin ve daha iyi hissetmenin hikayesi

Sağlıklı yaşam, kendinize vakit ayırmak, zihninizi ve ruhunuzu tazelemek dünyamızın geldiği noktada daha da büyük önem kazanıyor. Hareketli şehir yaşamının getirdiği etkileri pozitife çevirmek ve her koşulda ‘kendinizi yeniden keşfetmek, özünüzü korumak için’ doğru adımlarla buluşmaya hazır mısınız?

Göcek’in eşsiz doğasında geniş bir alanda yer alan, 187 çeşit bitkiye ev sahipliği yapan yemyeşil bahçeleri, gurme restoranları, D-SPA’sı, D-Gym spor merkezi ve mimarisiyle butik otel anlayışını farklı bir boyuta taşıyan D-Resort Göcek, iyi bir tatilin yanı sıra ‘İyi Yaşam’ için de yanınızda yer alıyor.

D-Resort Göcek, 1-4 Haziran tarihleri arasında Diyetisyen Müge Bozok ile artık geleneksel hale gelen ve yoğun ilgiyle karşılaşılan ‘Retreat Yourself/Sağlıkla Kal’ kampının bir yenisini düzenliyor.