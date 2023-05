Kendini yeniden keşfetmenin ve daha iyi hissetmenin hikayesi

İyi Yaşam Deneyimi D-Resort Göcek’te!



D-Resort Göcek’te düzenlenen Müge Bozok ile Retreat Yourself/Sağlıkla Kal kampı, Göcek’in eşsiz doğasının tadını çıkartırken yaza yenilenmiş bir beden, zihin ve ruhla girmek isteyenlerin ilk adresi oluyor.



1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen iyi yaşam kampı, Diyetisyen Müge Bozok’un her katılımcı için kişisel değerlendirme ve ölçümleriyle yol haritasını belirlemesiyle başlıyor. Ardından oluşturulan programla katılımcıların tamamen kendine iyi gelen aktiviteler eşliğinde doğayla iç içe huzurlu bir ortamda kimi zaman yüksek enerjiyle kimi zaman sakinlikle tazelenmesiyle devam ediyor.



Müge Bozok ile Retreat Yourself D-Resort Göcek'in eşsiz doğasında keyifli yürüyüşler, Yin yoga ve pilates çalışmalarıyla bedeninizi keşfetmeyi, Deniz Ayda ile mandala çalışmasında ruhunuzu dinlendirmeyi, Can Dedeoğlu ile yapacağınız ses banyosunda şifalı titreşimler ile frekansınızı yükseltmeyi ve D-Spa'nın huzurlu atmosferinde kendinize zaman ayırmanızı sağlıyor. Kamp süresince misafirleri yol haritalarına göre kalori hesaplı günlük sağlıklı ana öğünler, ara atıştırmalıklar, detox içecekleri, doğa aktiviteleri, probiyotik takviyeleri, şifalı bitkiler ve sürpriz atölyelerin de yer aldığı dolu dolu bir program bekliyor.



Zihninizi sessize almak, enerjinizi tazelemek, bedeninizi ve ruhunuzu yeniden en iyi halinde hissetmek için bu özel deneyim ortak hikayemiz oluyor.



D-Resort Göcek, Müge Bozok ile Retreat Yourself kampı hakkında detaylı bilgi ve yer ayırtmak için:



https://www.dresortgocek.com/tr/iyi-yasam/programlar