Doğuş Turizm’in Mytha Hotel Anthology çatısı altındaki yedi olağanüstü otelinden birisi olan, Datça Yarımadası’nın muhteşem konumunda yer alan D Maris Bay, yaz sezonuna iddialı bir giriş yaptı.



Beyonce-Jay Z, Leonardo Di Caprio, Wiz Khalifa, Adrien Brody gibi dünyaca ünlü isimlerin sık sık görüldüğü St. Barths ve Cannes’ın en gözde plaj restoranları arasında bulunan La Guérite, bu yaz D Maris Bay’in sunduğu ayrıcalıklarla birlikte dünyanın her köşesinden gelecek seçkin konuklarına benzersiz bir yeme içme ve eğlence deneyimi vaat ediyor.

YAZA DAMGASINI VURACAK PARTİLER

La Guérite'nin huzur veren ortamı

La Guérite D Maris Bay’de, Şef Yiannis Kioroglou ve ekibinin en taze malzemeleri kullanarak hazırladıkları Akdeniz mutfağının mükemmel lezzetleri ile geç öğle yemeklerinin tadını çıkarabilir, barda hazırlanan lezzetli kokteyllerin keyfine varabilir, D Maris Bay’in pırıl pırıl sularında yüzebilir, La Guérite’in eşsiz müziği eşliğinde günbatımı partilerinde doyasıya eğlenebilir, akşamüstü hava karardığında yıldızlar altında leziz bir akşam yemeğinden sonra yaza damgasını vuracak parçalardan oluşan DJ performanslarıyla geceye devam edebilirsiniz.

D Maris Bay, Datça Yarımadası

ŞEF KIOROGLOU'NUN SPESİYALLERİ

1935’den beri popülerliğini hiç kaybetmeyen ve dünyanın en ünlü restoran-beach club’ları arasında bulunan La Guérite, deneyimli şefi Yiannis Kioroglou’nun yaratacağı lezzetler ile Cannes ve St. Barths’ın keyifli atmosferini bu yaz D Maris Bay’in turkuaz kıyılarına taşıyarak, şehir hayatının rutininden çıkıp, nefes almak isteyen misafirlerine eğlencenin doruklarında eşsiz bir deneyim ve unutulmaz bir yaz yaşatacak.



Mytha Hotel Anthology hakkında



Mytha Hotel Anthology, Türkiye’den İtalya’ya, Hırvatistan’dan İspanya’ya kadar uluslararası niteliklere sahip her otelinde Akdeniz karakterini, değerlerini ve lezzetlerini, her bölgenin gelenek ve göreneklerine dayanarak benzersiz, yenilikçi ve özgün bir otelcilik anlayışı ile sunuyor. Mytha Hotel Anthology, eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenlere heyecan verici ve olağanüstü duygusal bir yolculuk sunuyor. Michelin yıldızlı şeflerin hazırladığı yemekler, dünya çapında bilinen SPA merkezlerinde vücudu ve ruhu canlandırmak için sunulan özel hizmetler, sağlıklı yaşam uygulamaları ve dahası için Mytha Hotel Anthology misafirlerini bekliyor.

D MARİN'E ORTAK GELDİ (ZAGREB'DE İMZA)