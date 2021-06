2021 - 95. Gazi koşusu ne zaman yapılacak? (Yarışacak atlar belli oldu)

Bu yıl 95. kez yapılacak Gazi Koşusu’nun tarihi değişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 17.15'te Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.



İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 2400 metre mesafede koşulacak olan koşuda, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, kupayı sahiplerine kazandırmak için piste çıkacak.

Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2.100.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 840.000 TL, üçüncüye 420.000 TL, dördüncüye 210.000 TL, beşinciye de 105.000 TL yarış ikramiyesi dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.134.100 TL’lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3.737.850 TL’ye ulaşacak.



95. Gazi Koşusu’na, 22'si asıl ve 2’si yedek olmak üzere toplamda 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 22’si erkek, 2’si de dişi taylardan oluştu.

95. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:



Numarası Safkan Sahibi Jokey

1 Anadolu Aslanı G. Emre İçer Mehmet Kaya

2 Brave Gladiator Hakan Saner Hüseyin Şimşek

3 Burgas Sanem Kahraman Ahmet Çelik

4 Fiero Mio Muammer Kitapçı Sadettin Boyraz

5 Giant Dream Esra Atman Mustafa Çiçek

6 Gülüm Osman Haci İpek Hışman Çizik

7 Just Unique Ayşegül Kurtel Ayhan Kurşun

8 Kafkas Beyi Burhan Şen Nurettin Şen

9 King Jackson Serkan Aydın Mertcan Çelik

10 Malkoçhan Mehmet Cahit Malkoç Akın Sözen

11 Mamba Forever Lale Melek Atman Halis Karataş

12 Megaloman Adnan Türkoğlu Kadir Tokaçoğlu

13 Overlord Duygu Fatura Tolga Yıldız

14 Real Runner Melis Kurtel Emin Gökhan Kocakaya

15 Red Luck Alp Şemsettin Evcimen Müslüm Çelik

16 Runner of Darkness Murat Bayar Vahdettin Kaplan

17 Skyline Taylan Arslan Barış Kurdu

18 Strong Legs Sema Ulaş Nevzat Avci

19 Turgutlu Efesi Hakan Özcan Onur Öztürk

20 Villager Song Deniz Kurtel Gökhan Gökçe

21 İllüzyon Ahmet Kurt Özcan Yıldırım

22 Break the Chain Günsen Soyupak Adem Aslan











GEÇTİĞİMİZ YILIN BİRİNCİSİ: CALL TO VİCTORY

94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.



Geçtiğimiz yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen yarışa 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katılmış, ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle "Lord Of Game" adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle "Kingsman" adlı safkan ve dördüncülüğü ise 2.31.49'lük derecesiyle "Coach" isimli at elde etmişti.