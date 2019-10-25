Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, bilimsel bir araştırmaya konu oldu. Biyomekanik fizikçi Ernesto Blanco, 2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Uruguay-Fransa karşılaşmasında Antoine Griezmann'ın attığı golle ilgili detaylı bir analiz yaptı.



Milliyet gazetesinden Onur Dinçer’in haberine göre, Uruguay Milli Takımı'nın değişmez ismi deneyimli file bekçisinin Griezmann'dan yediği golde hatası olamadığını bilimsel olarak kanıtladı.



24 M/SN HIZA ULAŞAN TOP



Griezmann'ın şutu top kalecinin eline çarptıktan sonra filelere gitmişti. Blanco, sutun uzaklık, topun hızı, Muslera'nın reaksiyonunu hesapladı. Şutun 24 m'den çekildiğini, topun 24 m/sn hıza ulaştığını, kalecinin reaksiyon zamanının 0.16 saniye olduğunu tespit eden Blanco, Muslera'nın zamanında müdahaleyi yaptığını ancak golü engelleyemediğini belirledi.

1 SANİYEDE OLANLAR



-Sutun çekilme hareketiyle topa vurma arasındaki 0.13 saniyede Muslera hafif zıplayarak konumunu aldı.



-Top ilk 4 metreyi 0.24, 13 metreyi 0.51, 18.75 metreyi 0.73 saniyede geçti. Muslera ellerini kaldırmıstı.



-0.81 saniyede 20.25 metreye ulastığında kaleci topun falso aldığını fark etse de pozisyonunu değiştiremezdi.



-Ellerini vucut ekseninden 35 santimetre açıkla konumlandırdı, topa dokunmasına karşın golu engelleyemedi.

TARAFTAR YERDEN YERE VURMUŞTU



2018 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay'ı 2-0 mağlup eden Fransa, yarı finale yükselen ilk takım olmuştu. Muslera'nın o dönem yaptığı hata sosyal medyada çok konuşulmuş hatta Uruguay taraftarı golde hatası ve elenmelerinde payı olduğunu belirttiği Muslera'ya büyük bir tepki göstermişti. Deneyimli file bekçisi ülkesinin elenmesinden sorumlu bile tutulmuştu.

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