Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callero ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Fernando Muselara-Patricia Callero çifti, ikinci çocuklarının adını Tiziana koydu.
Haber, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından duyurularak, "İkinci çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Fernando Muslera’yla sevgili eşi Patricia Callero'yu tebrik eder, yeni doğan kızları Tiziana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
33 yaşındaki kaleci de kendi sosyal medya hesabından dört kişilik aile fotoğrafını paylaşarak kızının doğum haberini verdi.
Galatasaray’ın kale bekçisi Fernando Muslera, model sevgilisi Patricia Callero ile Ocak 2016’da Uruguay'da evlendi.
7 Kasım 2017'de çiftin ilk çocukları Kailash dünyaya geldi.