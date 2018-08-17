Son dakika haberi!
Galatasaray Kulübü, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba'nın transferi için kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...