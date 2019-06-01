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JOSE ANTONİO REYES KİMDİR?
Reyes, 1 Eylül 1983'te İspanya'nın Utrera kentinde dünyaya geldi.
35 yaşında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes, Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Benfica gibi takımların formasını giymişti.
İspanya milli takım formasını 22 kez giyen Reyes, 5'i UEFA Kupası, 1 Premier Lig, 1 La Liga olmak üzere kariyerinde12 kupa kazandı.
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Sevilla, altyapısından yetişen eski futbolcusunun ölümüyle ilgili bir gönderi paylaştı.