40 milyar dolarlık birleşmenin önündeki engeller kalkıyor

ABD'nin en büyük 3. ve 4. telekomünikasyon şirketleri olan T-Mobile ve Sprint'in birleşmesinin önündeki engeller kalkıyor. New York'ta çarşamba günü mahkemeden çıkan onayın ardından bölge savcılığı açıklama yaptı.

Savcılıktan yapılan açıklamada hakimin verdiği onaya itiraz edilmeyceği belirtildi. Böylece 40 milyar dolar değerince şirket evliliğinde önemli bir engel daha aşılmış oldu.

"TÜM TARAFLARLA ÇALIŞMAYI UMUYORUZ"

New York Başsavcısı Letitia James, ABD’nin en büyük üçüncü ve dördüncü kablosuz iletişim operatörleri arasındaki 2018 birleşme anlaşmasıyla ilgili mahkeme mücadelesine son vereceğini söyledi.



Bunun yerine, James ofisinin “Tüketicilerin mümkün olan en iyi fiyat ve hizmeti almasını, tüm eyaletlerimizde ağların kurulmasını ve burada New York'ta iyi para veren işlerin yaratılmasını sağlamak için tüm taraflarla çalışmayı umduğunu” ifade etti.



KALİFORNİYA HALEN DEĞERLENDİRİYOR

Kaliforniya Başsavcısı ise kararı ve seçenekleri gözden geçirdiklerini belirtti. Diğer eyaletler de söz verilen işlere odaklanarak mücadelelerini sürdürmeyi bıraktılar.

Ekim ayında Colorado, Mississippi'den sonra birleşmeden elde edilen varlıkları satın alacak olan T-Mobile ve kablolu televizyon şirketi Dish Network Corp (DISH.O) ile bir anlaşma yaptıktan sonra yasal zorluğunu ortadan kaldıran ikinci eyalet oldu.



BAŞLANGIÇTA 26 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEYDİ

Dish Network Corp, Colorado'ya 2.000 iş getirme sözü verdi ve T-Mobile, yeni nesil kablosuz 5G'yi eyaletlerin çoğuna yerleştirmeyi kabul etti.



Tüm hisse senedi anlaşması başlangıçta 26 milyar dolar değerindeydi. T-Mobile hisselerinin değerinin açıklanmasından bu yana elde ettiği anlaşmayla anlaşma 40 milyar dolar değerinde.

