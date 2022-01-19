ABD'de 5G'ye geçiş ertelendi

Şirketler ertelemenin ne kadar süreyi kapsadığını belirtmedi. Ülkenin önde gelen telefon firmalarından biri, konuyla ilgili Amerikan Federal Havacılık İdaresi'ne,, hayal kırıklığına uğradığını iletti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen havayolu şirketleri, 5G sinyallerinin uçuş güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtmişti.

Telekomünikasyon şirketleriyle, 5G hizmetinde kullanılan teknolojinin uçak güvenliğine risk oluşturmadığını ve başka ülkelerde güvenle kullanıldığını söylüyordu.

Karar öncesinde uluslararası birçok havayolu şirketi de 5G endişesinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne uçuşlarını erteleme kararı almıştı.

