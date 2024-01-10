ABD'li yetkililer uyardı: Yapay zeka siber suçları kolaylaştırıyor

Üst düzey ABD kolluk kuvvetleri ve istihbarat yetkilileri, yapay zekadaki gelişmelerin siber suçları işlemek için gereken teknik bilgiyi azaltarak bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık ve kara para aklamayı kolaylaştırabileceğini söyledi.

YAPAY ZEKA YARDIMIYLA BİLGİSAYAR KORSANLIĞI YAPILIYOR

Reuters'ın haberine göre, Ulusal Güvenlik Ajansı siber güvenlik direktörü Rob Joyce, Manhattan'daki Fordham Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı'nda, daha az yetenekli kişilerin, kendi başlarına gerçekleştiremeyecekleri bilgisayar korsanlığı operasyonlarını yönlendirmek için yapay zekayı kullandıklarını söyledi.

"Yapay zekayı kullananları daha etkili ve daha tehlikeli hale getirecek" diyen Joyce, diğer taraftan yapay zekadaki gelişmelerin ABD'li yetkililerin kötü niyetli faaliyetleri bulmasına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

SİBER SALDIRILARDA ARTIŞ

FBI'ın New York saha ofisinden sorumlu müdür yardımcısı James Smith konferansta yaptığı konuşmada, yapay zekanın teknik engelleri azaltması nedeniyle FBI'ın halihazırda siber saldırılarda bir artış gözlemlediğini söyledi.

İki üst düzey federal savcı, yapay zekanın bazı mali suçları da teşvik edebileceğini söyledi.

Ayrıca Manhattan'daki ABD Savcısı Damian Williams, yapay zekanın İngilizce bilmeyen kişilerin potansiyel kurbanları dolandırmak için kulağa inandırıcı gelen mesajlar oluşturmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

DEEPFAKE VİDEOLAR KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİNİ KANDIRIYOR

Brooklyn'deki ABD Savcısı Breon Peace ise yapay zeka tarafından üretilen "deepfake" görüntü ve videoların, bankaların kara para aklamayı önlemek için müşterilerinin kimliklerini doğrulamak üzere tasarlanmış sistemlerini kandırmak üzerine kullanılabileceğini söyledi.

Peace, "Bu da suçluların ve teröristlerin geniş çaplı hesaplar açmasına olanak sağlayarak onlarca yıldır geliştirdiğimiz kontrol sistemini zayıflatabilir." dedi.