NASA, Mars yüzeyinde Dünya benzeri 'yaşanabilir' bir geçmiş tespit etti

NASA'nın Curiosity keşif aracının ortaya çıkardığına göre, Mars şaşırtıcı bir şekilde Dünya gezegenine benziyor olabilir.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nın New Mexico'daki Uzay Bilimi ve Uygulamaları grubundan araştırma ekipleri, NASA'nın Curiosity gezgini üzerindeki ChemCam aracını kullanarak kızıl gezegenin Gale Krateri'nin göl yatağı kayalıklarında garip bir keşif yaptı.

3,8 MİLYAR YAŞINDA

Bu krater muhtemelen kuru bir gölün parçasıdır ve yaklaşık 3,5 ila 3,8 milyar yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

Mars'ta bu kadar büyük miktarlarda keşfedilmesi, Gale Krateri'nin geçmiş çağlarda suyla dolu olduğu dönemde de benzer koşulların devam etmiş olabileceğini düşündürmektedir.

Journal of Geophysical Research dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bu Mars'taki antik Gale Krateri'nde uzun ömürlü ve yaşanabilir bir göl ortamının varlığına dair bir başka kanıt.



Oksijenin ise nereden geldiği de cevapsız kalan bir başka soru; ancak Mars'ın tarihinin erken dönemlerinde meteor çarpmalarının yüzeydeki buz birikintilerinden oksijen salmış olması mümkün.

"MARS'TA YAŞAM OLDUĞUNA DAİR KANITIMIZ YOK"

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan jeokimyacı Patrick Gasda, "Dünya'da bu tür birikintiler, fotosentetik yaşam ve manganez oksidasyon reaksiyonlarını katalize etmeye yardımcı olan mikroplar tarafından üretilen atmosferimizdeki yüksek oksijen nedeniyle her zaman meydana gelir. Mars'ta yaşam olduğuna dair kanıtımız yok ve Mars'ın eski atmosferinde oksijen üretme mekanizması belirsiz, bu nedenle manganez oksidin nasıl oluştuğu ve burada nasıl yoğunlaştığı gerçekten şaşırtıcı. Bu bulgular Mars atmosferinde veya yüzey suyunda meydana gelen daha büyük süreçlere işaret ediyor ve Mars'taki oksidasyonu anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini gösteriyor."diye konuştu.

"MARS'TA BU KADAR TANINABİLİR ÖZELLİK BULMAK OLAĞANÜSTÜ"

ChemCam aracının baş araştırmacısı Nina Lanza ise yaptığı açıklamada, "Bu antik kayaların ortaya çıkardığı Gale gölü ortamı, bize bugün Dünya'daki yerlere şaşırtıcı derecede benzeyen yaşanabilir bir ortama açılan bir pencere sunuyor. Antik Mars'ta bu kadar tanınabilir özellikler bulmak olağanüstü." dedi.

Çalışmanın yazarlarına göre, bu elementin Mars'taki varlığı, bir nehirde, deltada ya da eski bir gölün kıyısında oluştuğunu gösteriyor.

Ayrıca gezegenin yaşamı sürdürebileceğine dair artan kanıtlara da katkı sunuyor.

Bilim insanları, Mars'ta yaşamın izlerini aramaya ve bu gizemli gezegenin geçmişini aydınlatmaya devam ediyorlar.