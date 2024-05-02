Assassin's Creed Mirage, iPhone ve iPad cihazlar için geliyor

Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'ın 6 Haziran'da iPhone 15 Pro/Pro Max ve iPad cihazlarına geleceğini duyurdu.

Assassin's Creed Mirage, iPhone ve iPad cihazlar için geliyor

Ubisoft, geçtiğimiz yıl iPhone lansmanında 15 Pro ve Pro Max cihazları için çıkış yapacağı duyurulan Assassin's Creed Mirage'ın, 6 Haziran tarihinde iPhone 15 Pro/Pro Max ve iPad cihazlarına geleceğini duyurdu.

Fransız yayıncı, Assassin's Creed Mirage'ın App Store'da 6 Haziran'da, yani App Store listesinde belirtilenden dört gün önce yayınlanacağını açıklayan bir duyuru yayınladı. 

IPHONE VE IPAD İÇİN ÇIKIŞ YAPIYOR

Beklendiği gibi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in yanı sıra M1 çipi veya daha yenisiyle çalışan tüm iPad Air ve iPad Pro'lar olacak.

Yayıncı ayrıca "optimize edilmiş dokunmatik kontroller ve kumanda desteği ile sezgisel, rahat ve ilgi çekici bir deneyimi" vaat ediyor.

Ayrıca iOS cihazlarınız arasında geçiş yapabilmeniz için çapraz kaydetme özelliği de olacak.

Assassin's Creed Mirage, iPhone ve iPad cihazlar için geliyor - 1

EYLÜL AYINDA LANSMANDA DUYURULMUŞTU

Assassin's Creed Mirage, Eylül ayındaki iPhone 15 lansmanı sırasında iOS dönüşümü için duyurulan dört büyük konsol oyunundan oluşan ilk grubun sonuncusunda yer alıyordu.

Resident Evil Village ve Resident Evil 4, donanım etkinliğinin ardından oldukça hızlı bir şekilde piyasaya sürüldü ve Death Stranding Şubat ayında onu takip etti.

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