Assassin's Creed Mirage, iPhone ve iPad cihazlar için geliyor

Ubisoft, geçtiğimiz yıl iPhone lansmanında 15 Pro ve Pro Max cihazları için çıkış yapacağı duyurulan Assassin's Creed Mirage'ın, 6 Haziran tarihinde iPhone 15 Pro/Pro Max ve iPad cihazlarına geleceğini duyurdu.

Fransız yayıncı, Assassin's Creed Mirage'ın App Store'da 6 Haziran'da, yani App Store listesinde belirtilenden dört gün önce yayınlanacağını açıklayan bir duyuru yayınladı.

IPHONE VE IPAD İÇİN ÇIKIŞ YAPIYOR

Beklendiği gibi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in yanı sıra M1 çipi veya daha yenisiyle çalışan tüm iPad Air ve iPad Pro'lar olacak.



Yayıncı ayrıca "optimize edilmiş dokunmatik kontroller ve kumanda desteği ile sezgisel, rahat ve ilgi çekici bir oyun deneyimi" vaat ediyor.

Ayrıca iOS cihazlarınız arasında geçiş yapabilmeniz için çapraz kaydetme özelliği de olacak.