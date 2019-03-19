Mobil Dünya Kongresi'nin bu yılki yıldızı kuşkusuz 5G teknolojileri oldu. Bugün kullanılan iletişim ağlarından 10 kata kadar daha yüksek bağlantı hızları sağlayan 5G, özellikle akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazların enerji tüketimi konusunda soru işaretleri meydana getiriyor. 5G ile yüksek hıza erişmek için tercih edilen teknolojiler, cihazların güç tüketimini artırıyor. Power Delivery gibi yenilikçi teknolojilerle akıllı yaşamın getirdiği güç ihtiyacına çözüm sunan Anker, tüketicinin 5G’ye geçişte en büyük desteği taşınabilir güç ünitelerinden alacağını öngörüyor.



5G uyumlu mobil cihazlar için donanım üreten Auras'ın yaptığı "5G bağlantı 4G'ye kıyasla 2,5 kat enerji tüketecek" açıklamasını hatırlatan Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, "Artacak enerji tüketimine karşın hızlı şarj, USB-C üzerinden veri aktarımı ve Power Delivery protokolüyle tüketici 5G’ye şimdiden hazır." diye konuştu.



MOBİL DENEYİM UÇTAN UCA KESİNTİSİZ OLMALI



Kullanıcıların kesintisiz güç ihtiyacının akıllı telefonlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Bodur, “Mobilite” trendi bu ihtiyacı daha da tetikliyor. Gelişmiş teknolojilerle birlikte pek çok aygıtı artık prizden bağımsız kullanıyoruz. Mobil ekosistemi bilgisayar, tablet, kulaklık, hoparlör, giyilebilir teknolojiler ve daha pek çok aygıtı içerecek şekilde genişlettiğimizde, uçtan uca kesintisiz bir deneyime duyulan ihtiyaç daha iyi ortaya çıkıyor.” dedi.



Veriyle birlikte enerjiyi de aktaran USB-C bağlantı teknolojisinin dizüstü bilgisayarları, tabletleri ve akıllı telefonları tek kaynaktan şarj etme olanağı sunarak bir devrim yarattığını belirten Bodur, “Anker olarak teknolojide yaşanan bu gelişmelere Power Delivery ve GaN gibi inovasyonlarla öncülük ediyoruz. Power Delivery teknolojisi, sadece standart şarj cihazlarının 20 katına kadar enerji sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda USB-C üzerinden dizüstü bilgisayarların da pilini doldurarak mobilite ihtiyacına eksiksiz karşılık veriyor.” açıklamasını yaptı.



ŞARJ AYGITLARINDA YARININ TEKNOLOJİSİ; “GALYUM NİTRAT”



Bugünkü şarj teknolojilerinde kullanılan silikona kıyasla çok daha yüksek bir enerji bant aralığına sahip olan galyum nitrat (GaN), çok daha yüksek gerilimi taşıyıp, doğru elektrik akımının çok daha hızlı ve verimli geçişine olanak tanıyor. Bu özellikleri sayesinde silikona kıyasla enerji verimliliği sağlayan GaN, aktarılan enerji kaybını da yüzde 25'e kadar azaltıyor. Galyum Nitrat materyalinin enerjiyi çok daha etkin kullanması sayesinde, standart şarj ünitelerinden çok daha küçük hacimlerde, daha yüksek enerji çıkışı sağlamak mümkün oluyor. Galyum Nitrat materyalini ilk olarak Atom serisi şarj ünitelerinde kullanan Anker, farklı mobil cihazlar için farklı şarj aygıtları taşıma zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.



Yeni nesil materyaller sayesinde küçük boyutlarına rağmen USB-C portu üzerinden dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonları şarj edebilen Atom serisi, üç farklı boyuttaki model ile farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor.