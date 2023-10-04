Android 14 yayında: Google, Pixel telefonlarında kullanıma sundu

Google, Android işletim sisteminin en son sürümü olan Android 14'ü yayınladı.

Teknoloji devi, Pixel telefonlarda kullanıma sunulan güncellemeyi Samsung, Nothing, OnePlus ve diğer üreticilerin cihazlarına bu yılın ilerleyen zamanlarında erişime açacağını belirtti.

Güncelleme beraberinde daha derin geçiş anahtarı desteği gibi bazı yeni güvenlik özellikleri, gizlilik korumaları ve çok sayıda kullanıcı arayüzü, özelleştirme ve sağlık güncellemesi alıyor.



İşletim sistemi Android 14 yeni kilit ekranı özelleştirmeleri sunuyor.

Farklı saat stilleri ve formatları arasında geçiş yaparak telefonun stilini biraz daha kişisel hale getirebilirsiniz.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DUVAR KAĞIDI OLUŞTURUCU

Google ayrıca yapay zeka destekli bir duvar kağıdı oluşturucu da ekliyor. Ne yazık ki, bu özellik lansman sırasında yalnızca Pixel 8 ve 8 Pro'da mevcut olacak.

Ayrıca, üçüncü taraf uygulamalarda oturum açmak için parmak izinizi kullanmanıza olanak tanıyan genişletilmiş geçiş anahtarı desteği de mevcut.

HEALTH CONNECT ÖZELLİĞİ

Diğer yeni özellikler arasında daha iyi kamera uzantısı desteği, 10 bit HDR görüntü desteği ve Apple Health'e benzer şekilde sağlık ve fitness verilerini cihazda depolayan Android'in yeni Health Connect özelliği yer alıyor.