GTA'nın yayıncısı Take-Two, 2 oyun stüdyosunu kapattı

GTA 5'in yayıncısı Take-Two Interactive, bazı oyun stüdyolarını kapatıyor.

Bloomberg'in haberine göre, video oyun yayıncısı Take-Two Interactive Software bölümleri arasında toplu işten çıkarmanın bir parçası olarak iki yan kuruluşunu kapatmayı planlıyor.



Personele gönderilen bir nota göre, Londra merkezli Rollerdrome'un Roll7 oyununu geliştirdiği stüdyonun kapatılacak ilk oyun stüdyosu olduğu kaydedildi.

Washington Eyaleti İstihdam Güvenliği Departmanı'na yapılan bir bildirime göre, diğer şirket ise uzay uçuş simülasyonu oyunu Kerbal Space Program 2'nin yapımcısı Seattle merkezli Intercept Games.

Bildirim, Take-Two'nun Seattle'daki bir ofisini kapatmayı ve Intercept Games'te çalışan 70 kişiyi işten çıkarmayı planladığını ortaya koydu.

600 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI



Geçtiğimiz ay Take-Two, personelinin yüzde 5'ini yani yaklaşık 600 çalışanı işten çıkaracağını açıklamıştı.

Kapatılan her iki ofis de Take-Two'nun 2017 yılında küçük ve orta ölçekli oyunlar yayınlamak üzere kurduğu Private Division'ın bir parçasıydı.

Video oyun endüstrisi geçtiğimiz yıl Sony Electronic Arts ve Microsoft gibi şirketlerin işten çıkarmalar ve iştiraklerini kapatmalarıyla geniş çaplı kesintilerle karşı karşıya kaldı.