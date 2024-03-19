Apollo 10 Ay'a iniş görevinin komutanı Thomas Stafford, hayatını kaybetti

Apollo 10 görevinin komutanı astronot Thomas Stafford 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Stafford, 1969'da Ay'a iniş, Apollo 11 ve ilk ABD-Sovyet uzay bağlantısı için bir kostümlü prova uçuşuna komuta etti.
Weatherford, Oklahoma'daki Stafford Hava ve Uzay Müzesi Müdürü Max Ary, Florida'daki evinin yakınındaki bir hastanede öldüğünü söyledi.
DÖRT UZAY GÖREVİNDE YER ALDI
Hava Kuvvetlerinden emekli üç yıldızlı general dört uzay görevinde yer aldı. Apollo 10'dan önce, yörüngedeki iki ABD kapsülünün ilk buluşması da dahil olmak üzere iki Gemini uçuşunda uçtu.
Stafford Ay'a uçan 24 NASA astronotundan biriydi, ancak Ay'a iniş yapmadı. Mayıs 1969'daki Apollo 10 görevi, iki ay sonra Apollo 11'in tarihi görevine zemin hazırladı.
"NASA VE DÜNYA'YA KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"
NASA Yöneticisi Bill Nelson X'te yayınladığı bir mesajda 'Bugün General Tom Stafford, Gemini ve Apollo astronotu ve Apollo Soyuz'da bir barış elçisi olarak cesurca keşfettiği ebedi cennete gitti' ifadelerini kullandı.
Nelson, "Yolunuz açık olsun, General Tom Stafford. NASA'ya ve dünyaya yaptığınız katkılar için teşekkür ederiz" diye ekleyerek bir anma videosu da yayınladı.
Uzaydan emekli olduktan sonra Stafford, insanlı Mars görevlerinden güvenlik sorunlarına ve 2003'teki uzay mekiği Columbia kazasından sonra uçuşa geri dönmeye kadar her konuda bağımsız tavsiye arayan NASA için kilit bir figür haline geldi.
O zamanlar kusurlu olan Hubble Uzay Teleskobu'nun nasıl düzeltileceğini araştıran bir gözetim grubuna başkanlık etti ve NASA kamu hizmeti ödülü kazandı.
51. BÖLGEDEN SORUMLUYDU
'Gizliliğin Babası' olarak da bilinen Stafford, birçok UFO teorisinin ortaya atıldığı ve Hava Kuvvetleri'nin gizlilik teknolojilerinin test edildiği ünlü 51. Bölge çöl üssünden sorumluydu.
Stafford uzayda toplamda 507 saat geçirdi ve dört farklı uzay aracı ve 127 çeşit uçak ve helikopter uçurdu.
Apollo-Soyuz görevinden sonra Hava Kuvvetlerine dönen Stafford, araştırma alanında çalıştı ve 1979 yılında üç yıldızlı bir general olarak emekli olmadan önce Hava Kuvvetleri Uçuş Test Merkezine komuta etti.
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