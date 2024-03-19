Apollo 10 Ay'a iniş görevinin komutanı Thomas Stafford, hayatını kaybetti

Apollo 10 görevinin komutanı astronot Thomas Stafford 93 yaşında yaşamını yitirdi.



Stafford, 1969'da Ay'a iniş, Apollo 11 ve ilk ABD-Sovyet uzay bağlantısı için bir kostümlü prova uçuşuna komuta etti.



Weatherford, Oklahoma'daki Stafford Hava ve Uzay Müzesi Müdürü Max Ary, Florida'daki evinin yakınındaki bir hastanede öldüğünü söyledi.

DÖRT UZAY GÖREVİNDE YER ALDI

Hava Kuvvetlerinden emekli üç yıldızlı general dört uzay görevinde yer aldı. Apollo 10'dan önce, yörüngedeki iki ABD kapsülünün ilk buluşması da dahil olmak üzere iki Gemini uçuşunda uçtu.

Stafford Ay'a uçan 24 NASA astronotundan biriydi, ancak Ay'a iniş yapmadı. Mayıs 1969'daki Apollo 10 görevi, iki ay sonra Apollo 11'in tarihi görevine zemin hazırladı.