Apple etkinliğinde tanıttı: MacBook Pro'lar M3 işlemciyle güncelleniyor

Apple, "Korkunç Hızlı" olarak adlandırılan etkinliğinde, bir dizi yeni M3 işlemcisi ve Uzay Siyahı kasa içeren güncellenmiş 14 ve 16 inç MacBook Pro serisini duyurdu.



İLK KEZ BU KADAR DÜŞÜK BİR FİYATA ULAŞTI

Apple M3 işlemcili 14 inçlik MacBook Pro modelini 1.599 dolardan satışa sunuyor.

Ayrıca 14 inçlik dizüstü bilgisayarın ilk kez bu kadar düşük bir fiyata ulaştığı belirtildi.

Daha önce, Touch Bar'lı eski 13 inç MacBook Pro M2 ile gelirken, 14 inç MacBook Pro M2 Pro işlemci ile 1.999 dolardan satılıyordu.

M3 Pro yine 1.999 dolara mal olacak ve M3 Max işlemcili konfigürasyonlar için fiyatlar daha da yükselecek.

Bu arada, M3 Pro işlemcili temel 16 inç MacBook Pro, M2 Pro donanımlı selefi ile aynı 2.499 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.



Daha çok mat kömür grisine benzeyen yeni Uzay Siyahı renk seçeneği, M3 Pro ve M3 Max işlemcil hem 14 hem de 16 inç sistemlerde mevcut olacak ve parmak izlerini klasik gümüş modellerden daha iyi gizlemeye yardımcı olacak.

DONANIMSAL OLARAK BÜYÜK ÖLÇÜDE AYNI KALACAK

Güncellenen MacBook Pro'ların geri kalan donanımı, Apple'ın 1080p FaceTime kameraları ve altı hoparlörlü ses sistemleri gibi özellikler de dahil olmak üzere büyük ölçüde aynı kalacak.

RETİNA EKRAN YÜZDE 20 DAHA PARLAK GÖRÜNTÜLEYECEK





Tek küçük değişiklik, yeni M3 MacBook Pro'lardaki Liquid Retina XDR ekranların artık SDR içeriklerini 600 nit'lik tepe noktalarıyla (önceki nesilde 500 nit'ti) eskisinden yüzde 20 daha parlak görüntüleyebilmesi.