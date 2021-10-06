Apple Watch 7'nin Türkiye fiyatı ve satış tarihi belli oldu

Akıllı teknoloji ürünleri üreten Apple yeni nesil akıllı saatini eylül ayında yaptığı iPhone tanıtım etkinliğinde duyurmuştu. iPhone ve iPad hemen satışa çıksa da Apple Watch 7. nesilin satışı bekletilmişti.



Apple Türkiye'den yapılan son açıklamayla Apple Watch 7'nin Türkiye satış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı.



Apple'dan yapılan açıklamaya göre 8 Ekim tarihinden itibaren yeni nesil Apple Watch siparişe açılacak. Tarihler 15 Ekimi gösterdiğinde ise Apple'ın akıllı saatleri sahiplerine ulaştırılacak.



TÜRKİYE FİYATI DA BELLİ OLDU



Apple'ın eylül ayında cihazın ABD fiyatı 399 dolar olarak açıklanmıştı. Ancak yeni Apple Watch 7'nin Türkiye fiyatı bilgisi paylaşılmamıştı.



8 Ekim 15.00'te ön siparişe açılacak olan aletin Türkiye başlangıç fiyatı ise 4.399 lira. Daha ucuz Apple Watch almak isteyenler için üretilen Apple Watch SE 3.099 TL ve Apple Watch Series 3 ise 2.199 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

APPLE WATCH 7'NİN ÖZELLİKLERİ



Apple Watch'ın 7. nesli de tanıtıldı. Bir önceki nesle göre yüzde 20 daha büyük bir ekrana sahip olan cihazın köşeleri zamanda sadece 1.7 mm. Apple yeni sınırların bir öncekine göre yüzde 40 daha az olduğunu belirtiyor.



Ekranın saat kontrollerinde yüzde 70 daha parlak olduğu aktarıldı. Dokunuşla açılan bir klavye de Apple Watch 7'de bulunuyor.



Ekranın kırılmaya dayanıklı olduğu ve tozlanmaya karşı IP6X belgesine sahip olduğuna dikkat çekildi.



Apple Watch WR50 seviyesinde suya dayanıklı. Ayrıca yeni Apple Watch yüzde 33 daha hızlı şarj oluyor. Aletin 0'dan yüzde 80 şarja ulaşması 45 dakika sürüyor.



Ekran: 41mm ve 45mm kavisli OLED

İşlemci: 2 çekirdekli 64 bit Apple S7

Depolama: 32 GB

Batarya: 18 saat pil ömrü, 45 dakikada %80 dolum, – Type C ile şarj

Renk seçenekleri: Siyah, gümüş, altın, kırmızı, yeşil ve mavi

Dayanıklılık: IPX6 sertifikası ile 50 metreye kadar su geçirmezlik, toza karşı direnç