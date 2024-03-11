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Apple'dan işitme cihazı modu: AirPods cihazlara yeni özellik

Apple'ın kablosuz kulaklık modeli AirPods Pro kulaklıklarına işitme cihazı modu getireceği öne sürüldü. ABD'li teknoloji devinin WWDC 2024 konferansında iOS 18 ile yeni özelliği tanıtması bekleniyor.

Apple'dan işitme cihazı modu: AirPods cihazlara yeni özellik

, kablosuz kulaklığı AirPods cihazlarına işitme cihazı özellikleri kazandırmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre, ABD'li şirketi bu yıl çıkacak olan iOS 18 işletim sistemi güncellemesiyle birlikte, AirPods kulaklıklarına işitme cihazı modu getirebilir.

CANLI DİNLEME ÖZELLİĞİ 

AirPods, 2018'de iOS 12'nin bir parçası olarak kullanıma sunulan Canlı Dinleme adlı özelliğini kullanıcılarına halihazırda sunuyor.

Bu özellik esasen iPhone tarafından yakalanan sesi gerçek zamanlı olarak AirPods'a iletiyor ve böylelikle kullanıcılar müzik dinlerken dışarıdan gelen sesleri de duyabiliyor.

Şirket ayrıca 2021 yılında kullanıma sunduğu Konuşma Güçlendirme modu sayesinde kulaklıklar takılıyken kullanıcıların konuşmaları daha iyi duymasını sağlıyor.

Apple'ın Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 işletim sistemini ve AirPods Pro'ya gelecek işitme cihazı modu özelliğini tanıtması bekleniyor.

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