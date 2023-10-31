Apple M3 işlemcili yeni Mac modellerini duyurdu

Apple, "Korkunç Hızlı" olarak adlandırılan etkinliğinde, bir dizi yeni M3 işlemcisi ve Uzay Siyahı kasa içeren güncellenmiş 14 ve 16 inç MacBook Pro serisini duyurdu.



İLK KEZ BU KADAR DÜŞÜK BİR FİYATA ULAŞTI



Apple M3 işlemcili 14 inçlik MacBook Pro modelini 1.599 dolardan (62.999 TL) satışa sunuyor.



Ayrıca 14 inçlik dizüstü bilgisayarın ilk kez bu kadar düşük bir fiyata ulaştığı belirtildi.



Daha önce, Touch Bar'lı eski 13 inç MacBook Pro M2 ile gelirken, 14 inç MacBook Pro M2 Pro işlemci ile 1.999 dolardan satılıyordu.



M3 Pro 14 inç 1.999 dolara (94.999 TL) mal olacak ve M3 Max işlemcili cihazların satış fiyatı ise 2.499 dolar (130.599 TL) olacak.



Bu arada, M3 Pro işlemcili temel 16 inç MacBook Pro, 2.499 dolar (78.999,00 TL) başlangıç fiyatına sahip olacak.



Daha çok mat kömür grisine benzeyen yeni Uzay Siyahı renk seçeneği, M3 Pro ve M3 Max işlemcil hem 14 hem de 16 inç sistemlerde mevcut olacak ve parmak izlerini klasik gümüş modellerden daha iyi gizlemeye yardımcı olacak.



DONANIMSAL OLARAK BÜYÜK ÖLÇÜDE AYNI KALACAK



Güncellenen MacBook Pro'ların geri kalan donanımı, Apple'ın 1080p FaceTime kameraları ve altı hoparlörlü ses sistemleri gibi özellikler de dahil olmak üzere büyük ölçüde aynı kalacak.



RETİNA EKRAN YÜZDE 20 DAHA PARLAK GÖRÜNTÜLEYECEK



Tek küçük değişiklik, yeni M3 MacBook Pro'lardaki Liquid Retina XDR ekranların artık SDR içeriklerini 600 nit'lik tepe noktalarıyla (önceki nesilde 500 nit'ti) eskisinden yüzde 20 daha parlak görüntüleyebilmesi.

22 SAATE KADAR PİL ÖMRÜ



Bununla birlikte, yeni M3 işlemcileri sayesinde, bu yenilenmiş MacBook Pro'larda performansta çok önemli artışlara sahip olması bekleniyor.



Genel kullanımda Apple, 14 inç M3 MacBook Pro'nun 13 inç M1 modelinden yüzde 60 daha hızlı olduğunu ve hızlı olmasına rağmen 22 saate kadar pil ömrü sunduğunu iddia ediyor.



M3 Pro işlemcili MacBook Pro, M1 Pro işlemcili cihazlara göre yüzde 40 daha hızlı performans gösteriyor.



IŞIN İZLEME VE AĞ GÖLGELEME DONANIMI HIZLANIYOR



M3 işlemcilerinde bir diğer önemli yükseltme de hem ışın izleme hem de ağ gölgeleme için donanım hızlandırmayı desteklemeleridir.



Bu, desteklenen uygulamalarda M3'ün daha verimli çip üstü işlem gücünden yararlanabilecek olan oyuncular veya animatörler ve 3D modelleyiciler gibi kişiler için büyük bir gelişme olabilir.



ÖN SİPARİŞLER BAŞLADI



Tüm yeni M3 MacBook Pro modelleri için ön siparişler bugün başlıyor ve M3 ve M3 Pro sistemleri önümüzdeki hafta 7 Kasım'da, M3 Max cihazları ise önümüzdeki ay satışa çıkacak.



14 inç M3 MacBook Pro 1.599 dolardan (62.999 TL), veya M3 Pro ile birlikte 1.999 dolardan (94.999 TL) başlarken, 16 inç M3 Pro MacBook Pro 2.499 dolarlık (130.599 TL) başlangıç fiyatına sahip olacak. NTV’yi sosyal medyadan takip edin