Apple'ın M3 işlemcili Macbook Air'i tartışma yarattı: "M2 alarak tasarruf edebilirsiniz"

Apple, merakla beklenen M3 işlemcili Macbook Air bilgisayarlarını bu ay satışa çıkardı.

M3 Macbook Air'in piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, dizüstü bilgisayarın temel modelinde yalnızca 8 gb RAM ve 256 gb depolama alanı sunmaya devam etti.

Mac cihazları arasında karşılaştırmalar yapılmaya başlanırken, YouTuber Marques Brownlee M3 Macbook Air'i incelediği videosunda kullanıcıların bu modeli satın almaması gerektiğini söyledi.

DAHA UYGUN BİR ALTERNATİF SUNDU

Marques, Apple'ın RAM ve depolama alanını yükseltmek için parça başına 200 dolar talep ettiği gerçeğine dikkat çekerek, en azından orta sınıf bir cihaz arayan kullanıcıların M3 Macbook Air'i hiç satın almamasını tavsiye ederken daha uygun bir alternatif de sundu.

"M2 ALIP TASARRUF EDEBİLİRSİNİZ"

Teknoloji uzmanı, "Normal, temel bilgisayar işlerinin çoğunu yapan bu büyük insan grubu için M3 Macbook Air almayın. Çok kolay bir şekilde M2 Macbook Air alabilir ve paranızdan tasarruf edebilirsiniz" dedi.

Brownlee, Apple'ın Silikon işlemcilerinin kullanıcıların daha düşük özellikli bilgisayarlarda daha fazlasını yapabilmelerini sağladığını ve her modelin yavaşlamaya başlamadan önce daha uzun süre dayanmasını sağladığını açıkladı.

Bu sayede genel kullanıcılar performanstan ödün vermeden eski dizüstü bilgisayarlara daha az para harcayabiliyor ve Macbook'lar dünya çapındaki kullanıcılar için daha erişilebilir hale geliyor.