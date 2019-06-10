Son zamanlarda sörfçüler arasında popüler hale gelen elektrikli sörf tahtası, şimdi de Audi mühendisliğiyle yeniden tasarlandı.

Markanın e-tron adıyla geliştirdiği elektrikli araç teknolojisi için de gelecek stratejisi olarak seçtiği aerodinamizm, sürdürülebilirlik ve verimlilik ile Audi’nin geleneksel hafiflik yaklaşımı Ultra’yı buluşturan Audi e-foil, şimdilik prototip olarak bir adet üretildi.

Markanın amacı ise, birkaç yıl içinde isteyen Audi sahiplerinin test edebileceği miktarlarda üretim adedini hayata geçirmek.



Karbon lifle guclendirilmis polimer (CFRP) ile üretilen Audi e-foil, 1.7 metre uzunluğunda. Hızı sörfçünün elinde bulunan bir uzaktan kumanda ile ayarlanabilen sörf tahtasının elektrikli motoru maksimum 6.7 HP (5kW) güç üretiyor.

Saatte maksimum 45 kilometre hıza çıkabilen Audi e-foil’in bataryası 1 saat kullanılabiliyor.