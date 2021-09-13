Avukat Murat Aydar: "Siber zorbalığa uğrayanların yaş ortalaması gün geçtikçe düşüyor"

Ipsos’un 28 ülkede yaptığı araştırmaya göre, çocuğu siber zorbalığa maruz kalan ebeveynlerin sayısı giderek artıyor. Üstelik siber zorbalıkla karşılaşma yaşı da giderek düşüyor.

Rapora göre, 6-10 yaşındaki çocukların %67’si, 11-13 yaşındakilerin %56,4’ü, 14-18 yaş grubundakilerinse %59’u siber zorbalığa uğruyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Murat Aydar, ilkokul çağındaki her 3 çocuktan 2’sinin siber zorbalığa maruz kalmasının çok dikkat çekici olduğunu söyledi.



“Siber zorbalığın suç olduğunu kabul etmeliyiz”



Cyberbullying Statistics 2021 (Siber Zorbalık İstatistikleri 2021) başlıklı rapordan da veriler paylaşan Avukat Murat Aydar, “Siber zorbalığa uğradığını bildiren gençlerin %61’i bunun dış görünüşleri sebebiyle olduğunu söylüyor. %25’i zeka, %17’si ırkçılık, %15’iyse cinsiyet ayrımcılığı yüzünden siber zorbalığa maruz kaldığını belirtiyor. Onları finansal sıkıntılar ve dini inanış izliyor. Gelecekte toplumu ayakta tutacak nesile sunduğumuz bu kargaşa doğru değil. Üstelik aynı rapora göre, kız çocukların siber zorbalığa uğrama olasılığı erkeklere göre daha yüksek. Siber zorbalığın suç olduğunu kabul etmek ve ebeveynlerimizi bilinçlendirmek zorundayız” dedi.



Pandemide çocukların sosyal medya kullanımı %20 arttı

Statista’ya göre siber zorbalıkta yaşanan artışta, çocukların pandemi boyunca sosyal medyada %20 daha fazla zaman geçirmesinin de etkisi var. Siber zorbalıklar için internet üzerinden filtreleme yöntemini de öneren Avukat Murat Aydar, ailelere önemli görevler düştüğünü belirterek şunları söylüyor:

“Zorbalık her alanda ve pek çok konuda meydana gelebilir. Çocuğunuza yardım etmenin ilk adımı, iyi bir dinleyici olmak. Konuşma süresince sakin, değişmeyen bir ses tonuyla devam edin. Çocuğunuzu zorbalığın hedefi olduğu için suçlamayın. Konuya hakim olduktan sonra, durumla başa çıkmak için birden fazla çözüm üretmeye odaklanın.”



Her ay 100’ü aşkın dava talebi geliyor



Comparitech tarafından yapılan bir ankete göre, ebeveynlerin %39’u çocuklarının okulda siber zorbalığa karşı eğitim aldığını söylüyor, yalnızca %43’ü siber suçluları engellemek için çocuklarının kullandığı cihazda gerekli ayarları yapıyor.

Avukat Murat Aydar, “Siber zorbalık her geçen gün artıyor ve çocuklarımızın psikolojisinde olumsuz sonuçlar doğuruyor. Aileler, Sosyal Medya Yasası kapsamında suç içerikli saldırıyı yapan kişilere yönelik dava açma hakkına sahip. Bu bilgi henüz çok yaygın olmasa da vaka sayısının yüksek olması sebebiyle, her ay 100’ü aşkın dava talebi alıyoruz. Ebeveynleri, haklarını öğrenerek bilinçli hareket etmeye ve siber zorbaların önünü kesmeye davet ediyorum” dedi.



