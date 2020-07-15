BAE, Mars görevini yine erteledi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Mars misyonu hava koşullarına takıldı.



Yapılan açıklamada Japonya'da gerçekleştirilmesi planlanan fırlatmanın ertelendiği bilgisine yer verildi.



'Umut' adlı uzay aracının yolculuğu kötü hava koşulları nedeniyle bir kez daha ertelendi. Yeni fırlatma tarihinin ise yakın bir zamanda duyurulacağı belirtildi.



'Umut'un Mars'ın atmosfer ısısı, ozon taramasıyla oksijen ve hidrojen ölçümleri gibi üç ana gözlem yapması bekleniyor.



BAE "Mars 2117" projesiyle bu gezegende yaşanılabilir bir şehir inşa etmeyi planladıklarını duyurmuştu.