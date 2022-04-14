Beysa, dijital dönüşümünü Microsoft’un iş ve bulut çözümleriyle tamamlıyor

Pastacılık ve profesyonel mutfak ekipmanları satışı gerçekleştirmek üzere 1995 yılında kurulan ve piyasa taleplerini karşılamak üzere giderek büyüyen Beysa, bugün 4000’e yakın ürün grubundan oluşan bir portföye sahip. Avrupa’da 24 firmanın distribütörlüğünü üstlenen Beysa, ağırlıkla pastane ve otellere satış yapıyor.



Dijital dönüşümlerini Microsoft’un uzaktan çalışma, güvenlik ve bulut teknolojilerini devreye alarak tamamladıklarını belirten Beysa Genel Müdürü Murat Şahin, özellikle pandemi sürecinde Microsoft Teams uygulamasını daha yoğun bir şekilde kullanmaya başladıklarını ifade etti.

Beysa olarak 10’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarına ve çok sayıda ülkeyle de ürün alım satımı hakkında irtibat halinde olduklarına vurgu yapan Şahin, “Bu nedenle çözüm ortaklarımız ve müşterilerimizle uzaktan bağlantı kurabilmemiz son derece önemli. Microsoft’un sunduğu Teams platformu sayesinde yeni iş anlaşmaları yapmamız mümkün hale geldi. Öte yandan bugün satış süreçlerinin tamamına baktığımızda herhangi bir dijital kesintinin kabul edilemez olduğunu görüyoruz. Burada bizim en büyük kazanımımız Microsoft’tan kesintisiz hizmet alabilmek oldu çünkü günümüzde bir ürünü satın alabilmekten ziyade, o ürünle ilgili kesintisiz kullanılabilirlik desteği almak daha önemli hale geldi” dedi. Şahin, bulut bilişim hizmetlerinde Microsoft’un iş ortağı olan Makronet firmasının büyük desteğini gördüklerini de sözlerine ekledi.