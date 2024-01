Bilim insanları, bir şişe suyun kansere neden olan nanoplastik içerdiğini açıkladı

Bilim insanları, şişelenmiş suyun daha önce tahmin edilenden 100 kat daha fazla plastik parçası içerdiğini söyledi.

240 BİN PLASTİK PARÇA İÇERİYOR

Araştırmacılar, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan bir çalışmada, ortalama bir litre şişelenmiş suyun yaklaşık 240.000 tespit edilebilir plastik parça içerdiğini yazdı.

Bu mikroskobik partiküller, plastikleri daha dayanıklı, esnek ve uzun ömürlü hale getiren kimyasallar olan ftalatları taşır.



Ftalat maruziyeti ABD'de her yıl 100.000 erken ölümle ilişkilendirilmektedir. Bu kimyasalların vücuttaki hormon üretimine müdahale ettiği bilinmektedir.

ŞİŞELENMİŞ SUDA NE KADAR PLASTİK VAR?

Bilim insanları suda plastik olduğunu yıllardır biliyor. 2018 yılında yapılan bir çalışmada, her litre suda ortalama 300 plastik parçacığı tespit edildi.

Son çalışmada araştırmacılar, 1 mikrometreden daha küçük parçacıklar olan nanoplastikleri incelediler. (Referans olması açısından, bir insan saçının çapı yaklaşık 70 mikrometredir.

100 KAT DAHA FAZLA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Nanoplastikleri incelemek için yeni kapasitelere sahip olan bilim insanları, şişelenmiş sudaki plastik parçalarının miktarının daha önce keşfedilenden yaklaşık 10 ila 100 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

BİLİM İNSANLARI PLASTİĞİ NASIL BULDU?

Columbia Üniversitesi ve Rutgers Üniversitesi'nden araştırmacılar ABD'de satılan üç popüler şişe suyu markasını test etti.

Columbia'da biyofizikçi olan çalışmanın ortak yazarı Wei Min, numuneleri test etmek için kullanılan lazer yönteminin mucitlerinden biriydi.

Araştırmacılar, sonuçları yorumlamak için veriye dayalı bir algoritma kullanmadan önce numuneleri yedi yaygın plastik türü açısından inceledi.

HER LİTREDE 370 BİNE YAKIN PARÇACIK BULUNDU

Araştırmaya göre, araştırmacılar her litrede 110.000 ila 370.000 parçacık buldu. Parçacıkların yaklaşık yüzde 90'ı nanoplastik, geri kalanı ise mikroplastikti.

"TÜKETİCİLERİ GEREKSİZ YERE KORKUTMAKTAN BAŞKA BİR İŞE YARAMAMAKTADIR"

Çalışmanın ardından Uluslararası Şişelenmiş Su Birliği, "Şu anda nano ve mikroplastik partiküllerin potansiyel sağlık etkileri konusunda hem standartlaştırılmış (ölçüm) yöntemlerin bulunmadığını hem de bilimsel bir fikir birliği olmadığına varılmıştır.

Bu nedenle, içme suyundaki bu parçacıklarla ilgili medyada çıkan haberler tüketicileri gereksiz yere korkutmaktan başka bir işe yaramamaktadır." ifadeleri yer aldı.

ÇEVRE İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Dünya çapında plastik üretimi, her yıl üretilen 400 milyon metrik ton ile çevre için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.



Yılda 30 milyon tondan fazla plastik suya veya karaya dökülmekte ve sentetik giysiler gibi plastikten yapılan birçok ürün kullanılırken parçacıklar saçmaktadır.



Uzmanlar halen bunun insanlar üzerindeki sağlık etkilerini belirlemek için çalışmaktadır.