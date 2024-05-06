Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bluesky yönetim kurulundan ayrıldı

Jack Dorsey, kurucularından olduğu Twitter'ın Elon Musk'a satılmasının ardından, rakip olarak geliştirdiği bir diğer platform Bluesky'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bluesky yönetim kurulundan ayrıldı

'ın kurucusu Jack Dorsey, platformu Elon Musk'a satmasının ardından Bluesky isimli bir rakip platform üzerinde çalışıyordu.

Bir dönem yalnızca davet koduyla kayıt oluşturulabilen platforma geçtiğimiz Şubat ayından itibaren bu şart kaldırılarak herkesin üye olabilmesi sağlanmıştı.

Jack Dorsey, Twitter/X platformunda "Bluesky yönetim kurulunda yer alıyor musun?" sorusuna "Hayır" cevabını vererek ayrıldığını açıkladı. 

5 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Dorsey, 2019 yılında hala Twitter'ın başındayken, Twitter'dan aldığı fonla bir yan proje olarak Bluesky üzerinde çalışmaya başlamıştı.

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